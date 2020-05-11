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İtalya'da sanayi üretimi sert düştü

11.05.2020 - 13:14
İtalya'da sanayi üretimi sert düştü | Ekonomi Haberleri

İtalya’da sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta yüzde 20 düşüş beklentisine karşı yüzde 28,4 gerileyerek 1990'dan bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT) sanayi üretimine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 28,4 düştü. Böylece, Kovid-19 salgını etkisiyle ülkede sanayi üretimi kayıtların tutulduğu 1990'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşü gösterdi.

Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 20 azalması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da sanayi üretimi, Mart 2019’a göre de 29,3 daralma kaydetti. Ülkede sanayi üretimi şubatta yüzde 1 düşüş göstermişti.

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Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 8 geriledi.

ISTAT’ın öncü verilerine göre İtalyan ekonomisi ise yüzde 4,7 daralarak 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl İtalya ekonomisinin yüzde 9,5 daralacağını öngörüyor.


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