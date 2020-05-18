İtalya'da kuaförler ve restoranlar yeniden açılıyor | Ekonomi Haberleri

İtalya'daki dükkanlar, kuaförler ve restoranlar 10 haftalık bir tecrit uygulamasından sonra bugün nihayet kapılarını tekrar açtı.

İtalya'da 21 Şubat'ta çıkan COVID-19 salgınından şu ana kadar neredeyse 32 bin kişi hayatını kaybetti. İtalya, ABD ve İngiltere'den sonra dünyada koronavirüs ölümlerinin en fazla görüldüğü üçüncü ülke.

İtalya, mart ayının başında koronavirüse karşı yurt çapında sınırlamalar ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Sınırlamalar ilk kez 4 Mayıs'ta fabrikaların ve parkların tekrar açılmasına izin verilmesiyle hafifletildi.

Bugün ise işlerin tekrar normale dönmesi için büyük bir adım atılarak İtalya'nın bölgeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları kaldırıldı ve insanların restoranlarda en az 2 metre mesafeyle oturmalarına izin verildi.

Kuaförlerin telefonları ise bakıma ihtiyaç duyan müşterilerin telaşıyla aralıksız olarak çaldı.

##$HABER_1462131$##

İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur bölgesindeki Alpine resortta kuaför olarak çalışan Stefania Ziggiotto, "Daha şimdiden 150 tane randevu aldık; hepsi de çok acil. Herkes listenin başında yer almak için ısrar ediyor," dedi.

Ancak hala pek çok İtalyan'ın koronavirüs endişesiyle evlerinden dışarı çıkmadıkları ve ekonomi için yaşamsal öneme sahip olan yabancı turistlerin tamamen eksik oldukları bir ortamda, çok sayıda işletme sahibi ekonominin yeniden açılmasının sorunlarını ortadan kaldırmayacağını düşünüyor.

Hükümet, İtalya'nın 3 Haziran'da diğer Avrupa ülkeleriyle olan sınırlarını açıp serbest seyahate geçeceğini açıklamıştı ancak hiç kimse bir anda yabancı akını olmasını beklemiyor.

Courmayeur bölgesindeki Pierre Alexis 1877 adlı restoranın sahibi Monica Robaldo, Mayıs sonundan önce işletmesini açmayacağını belirterek, "Bizim çoğunluğu turistlerden oluşan sadık bir müşteri tabanımız var. Bölgeler arasındaki ve yurt dışından gelecek olanlar için seyahat yasakları devam ederken işletmemizi yeniden açmanın bir anlamı yok" dedi.

Kuzeydeki Bologna şehrinde bulunan Cocco Caffe'nin sahibi Angelo Lombardo, tek seferde en fazla 4 kişiye hizmet vermeye izni olduğunu belirtiyor ancak şu anda sosyal mesafe kuralları konusunda endişelenmek zorunda olmadığını söylüyor.

Lombardo, "Bir sürü insan cafe'nin önünden öylece geçiyor ve içeri girip giremeyeceklerini merak ederek dışarıdan bakıyor," diye anlattı.

"Zamana bırakalım. Bu daha ilk gün."

Etiketler