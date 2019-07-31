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İtalya'da işsizlik haziranda geriledi

31.07.2019 - 14:38
İtalya'da işsizlik haziranda geriledi | Ekonomi Haberleri

İtalya'da işsizlik, haziranda bir önceki aya göre 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,7'ye geriledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, ülkede işsizlik üst üste dördüncü ay düşerken, büyüme yatay seyretti. İtalya'da işsizlik, haziranda bir önceki aya göre 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,7 olarak ölçüldü. Haziran ayı işsizlik verisinin, Ocak 2012’den bu yana en düşük oran olduğu belirtildi.

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15-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranı da geçen ay düşerek yüzde 28,1'e geriledi. Hazirandaki genç işsizlik oranının da Nisan 2011'den bu yana ölçülen en düşük oran olduğu kaydedildi.

ISTAT verilerine göre, İtalya'da GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde hem ilk çeyreğe göre hem de yıllık bazda sabit kaldı. Yılın geri kalanında herhangi bir değişik olmaması halinde İtalya'nın büyümesi sıfır olarak gerçekleşecek. 


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