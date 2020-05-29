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"İtalya yüzde 9 ila 13 daralabilir"

29.05.2020 - 15:03
"İtalya yüzde 9 ila 13 daralabilir" | Ekonomi Haberleri

İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco, İtalya'da gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 9 ile yüzde 13 arasında bir daralmaya maruz kalacağını söyledi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, bugün yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkisine değinirken, "Koronavirüs, yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Son dönemin en büyük sağlık ve ekonomik kriziyle yüzleşiyoruz. İyileşme üzerindeki belirsizlik çok güçlü. Bu yıl, İtalya'da GSYH yüzde 9 ila yüzde 13 daralabilir." dedi.

Visco, koronavirüs pandemisinin ardından dünyanın çok farklı bir yer olacağını belirterek, hem kamu borcunun hem de özel sektörün yüksek borcu olacağını ve daha çok eşitsizlik görüleceğini ifade etti.

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İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco, İtalya’nın bu krizin üstesinden gelmek için bir an önce yapısal reformlar yapması, verimliliği artırması ve çalışma ömrünü uzatması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun hafta içinde Kovid-19'un ekonomideki etkileriyle mücadele etmek için açıkladığı "Kurtarma fonu"na da değinen Visco, "Bu, Avrupa tasarımının tamamlanmasına ve mali bütçe birliğine yönelik ilk adım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İLK 3 AYLIK BÜYÜME VERİLERİ REVİZE EDİLDİ 

Diğer yandan, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini revize etti.

ISTAT’ın bugünkü açıklamasına göre, daha önce eksi yüzde 4,7 olarak duyurulan ilk üç aylık büyüme tahmini, eksi yüzde 5,3 olarak revize edildi.


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