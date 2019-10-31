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İtalya, FCA-PSA'nın olası birleşmesine olumlu bakıyor

31.10.2019 - 16:34
İtalya, FCA-PSA'nın olası birleşmesine olumlu bakıyor | Ekonomi Haberleri

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Patuanelli, "Bu anlaşma, ülkemizin kalkınma ve istihdam planlarına saygı duyuyorsa bu iyi bir haber" dedi.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli, iki büyük otomobil üreticisi olan İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu'nun olası birleşmesine ilişkin, "Bu anlaşma, ülkemizin kalkınma ve istihdam planlarına saygı duyuyorsa bu iyi bir haber" ifadesini kullandı.

Patuanelli, Rai 3'teki Agora programında yaptığı açıklamada, FCA'dan, İtalya'daki endüstriyel planlarına dair yatırım ve üretimde istikrar isteyeceklerini ifade ederek, FCA-PSA birleşmesinin maliyetler üzerinde bir etkisi olabileceğini ancak bunun İtalya'daki çalışanları etkilememesi gerektiğini söyledi.

FCA yönetiminden henüz kimseyle görüşmediğini belirten Patuanelli, "Bu anlaşma, ülkemizin kalkınma ve istihdam planlarına saygı duyuyorsa bu iyi bir haber. Otomotiv sektöründeki kalkınma kapasitesine katkı sağlayabilir." dedi.

İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia da Avrupa girişimi olarak ortaya çıkan bu birleşimi desteklediklerini ifade ederek, "ABD ve Çin ile mücadele edebilmek için Avrupalı devlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.


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