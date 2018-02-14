İtalya beklentinin altında büyüdü

İtalya ekonomisi, dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

İtalya ekonomisinde büyüme, dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 ile yüzde 0.4 seviyesindeki beklentilerin altında kaldı. Roma merkezli istatistik ajansı Istat'ın Çarşamba günü açıkladığı veriye göre, ülkede ekonomik büyüme, gelecek ay gerçekleşecek genel seçimlerin öncesinde yavaşlayarak piyasalara temkin getirdi.

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Istat, yayınladığı raporda, dördüncü çeyrek GSYİH performansında "tarım sektörünün payındaki azalma ile birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin paylarındaki artışın" etkili olduğu belirtildi. Bir yandan, iç talep ve ihracatın GSYİH'deki artışa olumlu katkısı olduğu kaydedildi.

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