‹ Önceki Haber ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde Sonraki Haber › Gram altın kaç lira oldu? Gram altın kaç lira oldu?

İtalya, Avrupa Birliği’nden bütçe esnekliği istedi

05.03.2020 - 08:39 | Son Güncelleme :
İtalya, Avrupa Birliği’nden bütçe esnekliği istedi | Ekonomi Haberleri

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip Corona virüs nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.

Yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya’da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

"Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor." diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını belirtti.

Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması." dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır." diye konuştu.

Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun, sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisi"ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB’den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ÖNLEMLER

Diğer yandan, ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan acil durumu görüşmek için gün boyu bakanlarıyla toplantı yapan Başbakan Conte, krizin başından bu yana bir dizi önlem öngören dördüncü başbakanlık kararnamesini imzaladı.

Virüsün yayılmamasını öncelikli hedef belirleyen son kararnameyle, 15 Mart’a kadar okul ve üniversitelerde tüm eğitim faaliyetleri ile çocuklara yönelik eğitim maksatlı geziler ve spor faaliyetleri durduruldu. Ayrıca ülke genelinde, gösteri, kongre, miting, kültürel etkinlikler askıya alınırken, yaşlı ve patolojik rahatsızlıkları bulunanların dışarıya çıkmaktan kaçınması tavsiye edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.815 Değişim: 0,93% Hacim : 8.696 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 111.403 05.03.2020 Yüksek 113.107
Açılış: 112.505
6,1107 Değişim: -0,05%
Düşük 6,1019 06.03.2020 Yüksek 6,1161
Açılış: 6,1136
6,8650 Değişim: -0,06%
Düşük 6,8392 06.03.2020 Yüksek 6,8748
Açılış: 6,8691
328,55 Değişim: -0,14%
Düşük 326,14 06.03.2020 Yüksek 329,11
Açılış: 329,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.