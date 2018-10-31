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İşverenlik kolaylaşıyor

31.10.2018 - 09:13 | Son Güncelleme :
İşverenlik kolaylaşıyor | Ekonomi Haberleri

Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre kıdem tazminatı reformunun dışında sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atılacak. Apartman görevlileri ile işhanı görevlileri için kolay işverenlik uygulaması başlatılacak. Kadın çalışanlar için kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. Programda, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında hem mevcut duruma hem de 2019’da yapılacaklara detaylı yer veriliyor. Yapılacakların başında kıdem tazminatı reformu geliyor. Buna göre, sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçiler için bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu yapılacak. Reform 2019’un aralık sonuna kadar gerçekleştirilecek.

EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLAR

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sadece kıdem tazminatı yer almıyor. 2019’da kolay işverenlik uygulaması da yaygınlaştırılacak. Bugün için kolay işverenlik uygulaması, ev hizmetlerinde çalışanları kapsıyor. 2015 yılında yapılan düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların, çalıştırılanlar tarafından prim ödenerek, sigortalı yapılması zorunlu hale getirildi ve çalıştıranlara da her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirge vermeme, damga vergisi ödememe gibi, ‘kolay işverenlik uygulaması’ adı altında sigortalılık işlemlerinde kolaylıklar sağlandı.

KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı 201 yılı Programı’na göre de kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak ve ev hizmetlerinde çalışanların yanı sıra apartman görevlileri ile iş hanı görevlilerinin işverenleri de bu imkandan yararlanacak. Bu kapsamda işverenler işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi vermek yerine bir form ile SGK’ya bildirimde bulunabilecek. Bunun için de 2019 yılında yasal mevzuat hazırlanacak.

Yine 2019 yılı Programı’na göre çalışan kadınlar için kreş hizmetleri de yaygınlaştırılacak. Bunun için de kreş ve gündüz bakım evlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöre yönelik yeni teşvikler uygulanacak. Özel sektörün yanında belediyelerin de yeni kreş açması sağlanacak.

ERKEN EMEKLİLİK 2019’DA DA YOK

PROGRAMDA, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna atıf yapılarak, neden olmayacağı anlatılıyor. Geçmişte uygulanan erken emeklilik ve yüksek aylık bağlama oranlarından kaynaklanan yükümlülüklerin sürmesi nedeniyle sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığına değinilen programda, reformlara rağmen sistemin açık vermeye devam ettiği belirtiliyor. Programda, finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2016’da yüzde 0.78’den 2017’de yüzde 0.79’a çıktığı ve finansal sürdürülebilirlik açısından önemli olan aktif-pasif oranının da 2016’da 1.91’den 2017’de 1.95’e çıktığı vurgulanıyor. Ayrıca, sosyal sigorta sistemi gelirlerini olumsuz etkileyen faktörlerden olan kayıt dışı istihdam oranının da 2017’de yüzde 34 olduğuna da programda yer veriliyor. Özetle, programda; önceki dönemlerde yapılan erken emeklilik uygulamaları nedeniyle sigorta sisteminin açık verdiği ve yeni bir yükün altına girilemeyeceği ortaya konmuş.

PROGRAMDA BAŞKA NELER VAR?

- Esnek çalışma imkanı sunulacak ve yarım çalışma ödeneği etkinleştirilecek.
- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri yeniden düzenlenecek.
- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan haksız aylık alanlar tespit edilecek.
- Prime esas kazancı azalan sigortalılar SMS yoluyla bilgilendirilecek.

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