İstihdam 3 ayda 407 bini aştı

Bakan Müezzinoğlu, yılbaşından bu yana 407 bin yeni işe alımın gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat'ta istihdam seferberliğini başlatmıştı.

Ekonomideki yavaşlamanın istihdamda yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapılan çağrıya birçok şirket ve çatı örgüt olumlu yanıt vermiş ve yeni istihdam sağlayacağını açıklamışlardı.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün güncel rakamları paylaştı. Müezzinoğlu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bugüne sağlanan istihdam 407 binin üzerinde" dedi.

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Öte yandan teşviklerle birlikte ilk etapta nisandaki referandum öncesi istihdamda hatırı sayılır bir artış yaşanması bekleniyor. Ancak etkinin işsizlik rakamları üzerindeki etkisinin yılsonuna doğru belirginleşmesi ve işsizliğin tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

İŞSİZLİK ARALIKTA 6 YILIN ZİRVESİNDEYDİ

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Kasım, Aralık 2016 ve Ocak 2017 aylarını kapsayan Aralık döneminde de yükselişini sürdürerek arındırılmamış olarak yüzde 12.7, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ise yüzde 12 ile Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyede.

Hükümetin verdiği destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak bin 404 TL'ye geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL'si ise İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.

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