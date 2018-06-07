Yabancı kurumlar 'faiz' beklentisini açıkladı

Yabancı kurumlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin 'faiz' beklentilerini açıkladı.

Merkez Bankası, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurmuştu.

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı belirtilmişti. 1 Haziran'dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.

J.P. MORGAN: 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYORUZ

J.P. Morgan,yaptığı açıklamada "Fiyatlama dinamiklerindeki sert kötüleşme, kredibilite sorununun ve piyasa volatilitesinin devam etmesi TCMB üzerinde para politikasının sıkılaşmasına dair baskı oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

ABD'li yatırım bankası "Perşembe günkü TCMB toplantısından 100 baz puan faiz artışı beklediğimizi ancak 50 baz puanlık artışın bizi şaşırtmayacağını dün belirtmiştik. Bugünkü TMCB açıklaması göz önünde bulundurulduğunda, 1 haftalık repo faizinin 50 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine ulaşacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

J.P. Morgan, faiz artışı senaryosuna 2 alternatif tahminleri daha olduğunu belirerek şunları vurguladı:

"İlk olarak, TCMB'nin politik belirsizliği çözmesi bekleniyor ve Haziran'da 100 baz puan artış ihtimali hala var. İkinci olarak seçimlerden sonra TCMB'nin politik baskıyla mücadele etmek için, seçim öncesinde mümkün olduğu kadar sıkılaşma uygulaması. Böyle bir durumda Perşembe günkü toplantıdan 100 baz puan artış kararı çıkacaktır"

MORGAN STANLEY: 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYORUZ

Morgan Stanley ise, fiyat ve finansal istikrara ilişkin endişelerin yüksek kalmasıyla, TCMB'nin "korumacı" tarafta kalmayı isteyerek, politikada sıkılaşmaya gitmek için 7 Haziran'daki toplantıda 75 baz puan faiz artışı beklediği açıkladı.

Morgan Stanley'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Geçen acil durum toplantısından sonra bile devam eden fiyat ve finansal istikrardaki bozulma nedeniyle, 7 Haziran'daki toplantıda 75 baz puan, 2018'in 4. çeyreğinde ise 75 baz puan faiz artışı daha bekliyoruz. Yaptığımız enflasyon hesaplarına dayanarak 4. çeyrekte faizlerin yüzde 18 olmasını bekliyoruz"

COMMERZBANK: TCMB'NİN KÜÇÜK POLİTİKA AYARLARI İŞE YARAMAYACAK

Bankanın gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, şu ifadeleri kullandı; “Liranın bundan sonra değer kazanacağını varsaysak bile, bu yükselişin TÜFE üzerindeki etkisinin somutlaşması, birkaç ay sürecek ve denge sağlanmadan önce çekirdek enflasyon muhtemelen yüzde 15'lere çıkacak”

“Yüzde 15'lik enflasyon varsayımının ardından, reel faizin belirgin şekilde pozitif olması gerekiyor. Küçük politika ayarları, işe yaramayacak. TCMB, 7 Haziran'da seçimi hesaba katmadan hareket edebilecek mi? Yeni hükümetin TCMB'nin kararına saygı duyacağına güvenebilir miyiz? Bunlar, piyasanın yakın zamanda soracağı önemli sorular”

ING: 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MUHTEMEL

ING'den Muhammet Mercan'ın ifadesine göre, banka, yeni bir faiz artışının üzerini çizmiyor ve muhtemelen 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleşmesini öngörüyor.

Mercan, “TCMB bu hafta güven verici şekilde hareket ederse, TL yakın dönemde daha iyi bir performans sergileyecek, ancak seçim sonrası politika karışımına ilişkin belirsizlik, TL'deki kazançları sınırlandıracak” ve “Olumsuz enflasyon dinamiklerinin, arz baskılarının ve iç siyaset konusunun, faizleri yakın dönemde kontrol altında tutması olası” şeklinde görüş belirtti.

GOLDMAN SACHS MERKEZ'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLEMİYOR

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, TCMB'nin perşembe günkü toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Buna karşın bankaya göre TCMB, ileriye dönük fonlama kompozisyonunu değiştirerek duruşunu daha da sıkılaştırabilir.

Bankaya göre enflasyon, yılı yüzde 13 ile tamamlaması öncesinde tırmanmayı sürdürecek ve zayıf lira, yüksek petrol fiyatları ve baz etkisiyle üçüncü çeyrekte zirve görecek.

Goldman'a göre enflasyon volatil seyrini sürdürecek; 2019 yılının başında geçici olarak yükselecek ve ancak 2019 sonuna doğru tek haneli sayılara gerileyecek. Buna karşın banka, Merkez Bankası'nın seçim öncesinde liradaki volatiliteden kaçınacağını ve piyasaya tepki vereceğini düşünüyor.

NOMURA HAFTALIK REPO FAİZİNDE 100 BAZ PUANLIK ARTIRIM BEKLİYOR

Nomura International Plc gelişen piyasalar ekonomisti İnan Demir, Perşembe günkü toplantıda haftalık repo faizinin yüzde 17.5 seviyesine çekilmesini bekliyor. Buna karşın kurum, politika faizinde değişikliğe gidilmemesi ihtimalinin göz ardı edilemeyecek kadar olduğunun da altını çiziyor.

Bankaya göre TCMB'nin 23 Mayıs olağanüstü toplantısında açıkladığı sıkılaştırmayı enflasyondaki bozulmaya yönelik yeterli görmesi de mümkün.

Merkez'in faiz artırımına alternatif olarak haftalık repoyu değiştirmeyerek piyasayı gecelik borç verme faizinden fonlayabileceğini belirten Nomura, bankacılık sisteminde ortalama fonlama maliyetinin yukarı çekilmesi için gecelik borç verme faizinin artırılarak yüzde 18'in üzerine taşınabileceğini belirtiyor.

Buna karşın kurum, söz konusu tedbirlerin para politikasında “sadeleştirmenin ruhuna” aykırı olacağını ve bankanın kredibilitesini olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

UNİCREDİT 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Unicredit Merkez Bankası'ndan yarın gerçekleştirilecek politika toplantısından 50 baz puan artış beklediklerini söyledi.

STANCHART HAFTALIK REPO FAİZİNDE 100 BAZ PUANLIK ARTIRIM BEKLİYOR

Standard Chartered ekonomisti Carla Slim, Çarşamba günkü notunda, "TCMB büyük bir ihtimalle faiz çerçevesini sadeleştirme ve politika faizini artırma taahhütünü yerine getirecektir." dedi.

Stanchart, Merkez Bankası'ndan haftalık repo faizinde 100 baz puan artırım bekliyor. Bankaya göre TCMB'nin Mayıs sonu gittiği 300 baz puanlık artırım "Sadece kurdaki zayıflığı kontrol altına aldığı" için yeterli olmayabilir.