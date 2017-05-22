İşte Türkler'in vatandaşlık için yeni gözde yeri

Trump'ın başkan seçildiği gün, Kanada'nın göçmenlik sitesinin çökmesi tesadüf değil. ABD'liler bile artık ikinci bir pasaport arayışı içinde. Son dönemde Türkler'in göçmenlik başvurusunda bulunduğu ülkeler arasında sürpriz bir isim var; Karayip Adaları. İşte kolay göçmenlik veren 3 Karayip adasının (Grenada, Saint Kitts&Nevis, Dominik) tercih sebepleri...

Karayipler'de İngiliz eğitim sistemi uygulanıyor. Okur yazarlık oranı çok yüksek. ( Yüzde 97 Saint Kitts ve Nevis, Yüzde 96 Grenada, Yüzde 92 Dominik).

GÜVENLİK VE HUKUK

ntv.com.tr'de yer alan habere göre; İngiliz Hukuk Sistemi'nin geçerli olduğu adalar, politik olarak sakin, kaostan uzak, demokrasinin hakim olduğu, huzurlu ülkeler. Özellikle Dominik ve Grenada tüm Karayip adaları içerisinde en güvenlisi olarak biliniyor. Bu durum çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen ailelere çekici geliyor.

VİZESİZ ULAŞIM İMKANI

Dünyanın her yerinden ikinci vatandaşlık hizmeti almak isteyen varlıklı kişilere yasal danışmanlık hizmeti veren İngiliz firması CS Global Partners'ın CEO'su Micha-Rose Emmett'a göre bu adaların pasaportları çok değerli. Emmet diyor ki: "Avrupa ile iş yapan Türkler'in çoğu Avrupa'ya vizesiz seyahat edemiyor. Türkiye'yi terk etmeden, belli koşullara ve testlere tabi tutulmadan, kısa sürede alınan pasaport sayesinde Türkler, içlerinde Singapur, Hong Kong, İngiltere ve Schengen vizesinin geçtiği Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere yaklaşık 130 ülkeye seyahat edebiliyor. Tek şart sicillerinin temiz olması."

DİREKT UÇUŞLAR VAR

Adalara Amerika'dan ve komşu adalardan ulaşım çok kolay. Grenada'dan Kanada'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye ve Amerika'ya direkt uçuş var. St Kitts ve Nevis'de de uluslararası hava alanı mevcut. Yani iş seyahatlerine çıkmak, aile ziyaretinde bulunmak hiç de zor değil.

İŞ SEÇENEKLERİ

Adalar turizm endüstrisindeki büyüme nedeniyle, son yıllarda yatırımcıların ve iş adamlarının da dikkatini çekiyor. Yenilenebilir enerjinin kullanıldığı lüks otel inşaatlarının sayısı her geçen gün artıyor. Karayipler Turizm ve Organizasyon Bürosu'nun raporuna 2016'da Amerika'dan Grenada'ya gelen turist sayısında yüzde 10,7 artış oldu. Genel olarak tüm adalarda turizm yüzde 12.7 büyüdü. Curio Hilton, Four Seasons ve Marriott gibi uluslararası lüks markaların yaptıkları yatırım sayesinde adada expat olarak çalışmak da cazip hale geldi.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE KONFOR

Dominik, Grenada, St Kitts and Nevis sağlıklı yaşam tarzının sürdürüldüğü, dünya üzerindeki cennetler olarak tanınıyor. Mesela Dominik'e yerleşenler doğanın içindeki termal sularda tedavi görüyor. Temel sağlık hizmetleri bedava olan adalarda hastane sayısı da her geçen gün artıyor.

Mavi plajları, sık ormanları, bereket fışkıran volkanik toprakları ve bozulmamış sahilleri ile dünya üzerinde Karayip Adaları kadar güzel çok az yer kaldı...

TÜRKİYE EN ÇOK MİLYONER GÖÇÜ VEREN BEŞİNCİ ÜLKE

New World Wealth Raporu'nun 2016 verilerine göre 2016'da dünya genelinde yaklaşık 82 bin dolar milyoneri başka ülkelere göç etti.

Bu sayı 2015'te 64 bindi. Yaşam koşulları ve güvenlik sebebi ile ülkelerini değiştiren kişilerin oranı dünya genelinde ortalama yüzde 28 oldu.

Türkiye'yi terk eden dolar milyonerlerinin sayısı ise 2015'te yaklaşık 1000'ken, 2016'da 6000'e ulaştı.

Türkiye bu sayıyla dünyada en çok dolar milyoneri göçü veren 5'inci ülke oldu.

Türkiye'yi geride bırakan ülkeler ise Fransa, Çin, Brezilya ve Hindistan.

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