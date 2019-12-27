İşte Türkiye'nin otomobili... | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız" dedi.

İşte Türkiye'nin otomobili

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri bu anlamlı buluşmada, en kalbi duygularla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren babayiğitler ortaya çıktı ve TOGG’u kurdu.

"BU SÜREÇTE SESSİZ AMA DERİNDEN GİDİLDİ"

Bu iş için mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı, evinden, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ki CEO’muz böyle bir arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün araçları ilk kez sizlerle paylaşıyoruz

İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye’nin bilişim vadisi. Burası Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem bilişim vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterimini sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değildi. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim’in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. İşte dışarda Devrim otomobilini gördük. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilimizin başına da aynısı gelmiştir. Kimin sesi olduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz. Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu gördük.

“TÜRKLER OTOMOBİL ÜRETEMEZ’ DİYE KAMPANYA BAŞLATTILAR”

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor. İşin ilginç yanı dönemin sanayi bakanının da buna katılmış olması… Nerelerden geçmişiz ya. Bu teşebbüs hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka yerde olurdu. Ülkemizin ilk motor fabrika teşebbüsünü başlatan Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle minnetle yad ediyoruz. İnşallah farklı kurumlarımız nezdinde başlattığımız projelerimiz sonuçlandığında birkaç yıl içinde motor meselesini de kökten çözmüş olacağız. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum.

Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır ter döküyoruz. Peki 17 yılın sonunda ne oldu? Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarla kadar yükselterek dört kat artırdık.

"BU ÇARK DÖNECEK ARKADAŞ"

Dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Dünyadaki başarılı örneklerden bir benzerini ülkemize kurmuş bulunuyoruz. Burası milli teknoloji hamlemizi temsil edecek yer. Bilişim vadisi, 3 milyon metrekarelik alana kurulan ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezi. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlarda da elde etmek için kurduğumuz bu vadide yarın Türkiye’sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Özellikle milli SİHA, milli İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, mühimmat gibi ürünler Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından da son derece önemli. Şimdi artık, bu ürünleri daha geniş bir alana damga vurma haline gelmiştir.

Marmaray’a bilişim vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı kuruyoruz. İzmir’de kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de bilişim vadisi altına alıyoruz. Osmangazi Köprüsü burada, artık İzmir’e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu açıdan İzmir ve Kocaeli’ni teknolojik olarak buluşturuyoruz. Türkiye’nin üretken gençleri tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek.

Yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız. Bilişim vadimiz açacağımız yeni nesil yazılım okullarından birine de ev sahipliği yapacak. Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun da aynı zamanda merkezi olacak. İşte tüm bu avantajlarından dolayı, bilişim vadisi Türkiye’nin Otomobil projesine de ev sahipliği yapıyor.

MERAK EDİYORSUNUZ DİYEREK AÇIKLADI

Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'IN KONUŞMASINDAN NOTLAR;

* Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı ve TOGG’un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyor, milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapabilen bunu da düşük sektörel çeşitlilikle gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahiptik. Sizin liderliğinizde 17 yılda güçlü bir ARGE ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı hikayemizi yazdık. Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık.

* Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda ülkemizin en büyük teknoparkı bilişim vadisini resmen açıyoruz. Bilişim Vadisi’nin paydaşları olan kamu, üniversite, sanayi ve STK’lar güçlü bir sinerji oluşturacaklar. Buradaki somut projelerle küresel markalarımızın oluşmasına ve Türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Birazdan sayın cumhurbaşkanımız bilişim vadisinin geleceğiyle ilgili güzel müjdeler verecek.

* Devrim otomobili gibi cesaretli adımlar atıldı. Ama maalesef yeterli ekosistem gelişmediğinden en çok da bu işleri yüreklendirecek siyasi bir irade olmadığından böyle fevkalade çabalar olmadı. Birçok fırsatı kaçırmış olduk. Son 17 yılın en büyük başarısı işte bu zihinleri dönüştürmek oldu. Gencinden yaşlısına tüm milletimiz tarih boyu sahip olduğu özgüveni geri kazanmış oldu. Bugün Türk müteşebbislerin başarı hikayelerine göğsümüz kabararak şahitlik ediyoruz. Yıllarca bu millete “yapamazsınız, başaramazsınız “diyenlere inat en iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik.

* Sayın Cumhurbaşkanım, siz yıllarca milletimizin de talebi olan bu fikri dile getirdiniz, bu hayale inandınız. Bu işin altından kalkacak babayiğitler aradınız. İş dünyamız da sizin bu çabanıza destek verdi. Şimdi de Türkiye’nin Otomobilini dünyaya tanıtıyorlar. Her biri birbirinden tecrübeli parlak zihinler burada, bu otomobili geliştiriyorlar. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızın gururudur. Türkiye’nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değildir. Türkiye’nin yeni fırsatları yakalama hamlesidir.

* Otomotiv sektörü köklü bir değişimden geçiyor. Bugün elektrikli ve bağlantılı araçlar toplam araç sayış gelirlerinin yalnızca yüzde 1’ine sahipken, 15 yıl sonra bu oran yüzde 40’lara çıkacak. Bu otomobiller ve mobilite ekosisteminin içereceği tüm kritik teknolojileri özgün olarak geliştirme imkanımız var.

* İlgili bakan arkadaşlarımızla birlikte geliştirilecek araçlara uygun şarj altyapısını kurmak ve hukuki düzenlemeleri tasarlamak için şimdiden çalışmalara başladık. Türkiye’yi bu yeni teknolojiye hazır hale getireceğiz. Geçtiğimiz hafta otomobili tanıtacağımız tarihi basın ile paylaştınız. Ben de üstü örtülü bir iki aracın arasında çektirdiğim fotoğrafı kamuoyuyla paylaştım. Bunun üzerine acaba arabalar mı büyük, bakanın boyu kısa mı diye yoğun tartışmalar oldu. Birazdan arabaların yanında durunca, araçların boyutu hakkındaki soru işaretleri de artık ortadan kalkmış olacak.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: 5 YILDA EN AZ 22 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILACAK

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil projesi ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

TOBB olarak 1,5 milyon üyemizle ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Ancak bugün bir başka gururluyum, farklı bir heyecan duyuyorum. Türkiye’nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017’de sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık. Babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın evladı olarak gurur duyuyorum.

Gürcan bey biraz önce elektrikli otomobil ve yeni mobilite ekosisteminin ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir sunumla anlattı. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de yeni bir fırsat penceresi. 1960’larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık. Ama bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs’ında sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2017 Kasım’da Ortak Girişim Grubumuzu kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran’ında şirketimizi kurduk, güldüler. Ama bakın bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, işte birazdan Türkiye’nin otomobilini hep birlikte göreceğiz. Bu 82 milyonun gururu, Türkiye’nin otomobili.

Bu sadece Türkiye’de üretilmeyecek. Markası, patenti bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendislerimizi çalıştıracağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: TAM ZAMANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yerli otomobil projesini anlatıyor. İşte Karakaş’ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye’nin özlemini gidermek amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi ileri taşımak üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasını ifade etmek istiyoruz.

Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte…

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.

İşte hurriyet.com.tr editörlerinin tanıtım töreninin yapılacağı alandan aktardığı notlar:

*Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.

* Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde

* Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.

* Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

* Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

*Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

*Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olarak açıklandı. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak.

Üretim tesisinde 300'ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

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