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İşte Türkiye'nin en büyük özel şirketleri

29.12.2017 - 11:29

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'na göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları oldu.

Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi.

Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, Tüpraş, Petrol Ofisi ve THY, "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, Çelikler Taahhüt İnşaat, Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı.

"En Çok Kar Eden Şirketler" kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell, "Karını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ilk 3 sırayı paylaştı.

"En Çok İhracat Yapan Şirketler" Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" ise Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri oldu.

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"En Fazla Çalışanı Olan Şirketler" kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom, "Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.

FİBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN'E ONUR ÖDÜLÜ

Bu yıl 20'incisi yapılan araştırma kapsamında, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, onur ödülüne layık görülürken, "Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü"nü ise Borusan Holding aldı. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, törende yaptığı konuşmada, Capital Dergisi’nin 20 yıldır büyük bir istikrar ve başarıyla gerçekleştirdiği "Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda yer alan şirketlerin gösterdiği başarının, Türkiye’deki tüm şirketlere ilham verdiğini söyledi.

Şirketlerin ancak dijitalleşme aracılığıyla büyümelerinde ivme yakalayabildiğine dikkati çeken Şahin, "Biz de Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Tek çatı altında sunduğumuz bu çözümlerle, kurumlar için dijital bağlantılı bir hayatı kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda gelecekte de iş yapış şekillerini değiştirmeye ve müşterilerimizin 'dijital iş ortağı' olarak verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz. Tüm Capital 500 şirketlerini gösterdikleri üstün performanstan ötürü kutluyor, ülkemizin dijitalleşmesine ve büyümesine sağladıkları önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda onur ödülüne layık görülen Hüsnü Özyeğin de son 50 yılda dünyada Fortune 500 listesine giren şirketlerin yüzde 80'inin artık listeye giremediğini belirterek, dünyada değişimin çok hızlı olduğunu anlattı.

Özyeğin, genç girişimci şirketlerin, sıfırdan şirket kurup çok küçük sermayelerle ve Türk insan kaynağıyla döviz kazandırdığının altını çizdi.

Rusya'da banka yatırımı olduğunu anımsatan Özyeğin, "Rusya gibi çok kolay olmayan bir ülkede 20 yıldır bankacılık yapıyoruz. Oradaki tüm yöneticilerimiz Türk. Çünkü Türkler dünyanın her yerine gidip başarılı olan insanlar. Bunun en önemli örneği bankacılar değil, benim her zaman gururla anlattığım Türk müteahhitleridir." dedi.

Özyeğin, üniversite kurarak girişimciliği desteklediğini belirterek, özel sektörün üniversitelerle iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.


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