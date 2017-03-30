İşte Trump'ın yasaklarının ABD'ye faturası

Tourism Economics adlı Amerikalı danışmanlık şirketi, Trump'ın yasak ve kısıtlamalarının ekonomiye iki yılda yaklaşık 18 milyar dolar kaybettireceğini tahmin ediyor.

Amerikalı turizm uzmanları, Trump'ın çoğunluğu Müslüman ülkelere getirmeye çalıştığı giriş yasaklarının yanı sıra geçen hafta uygulanmaya başlayan elektronik cihaz kısıtlamasının ülke ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı`nın haberine göre Tourism Economics adlı Amerikalı danışmanlık şirketi, bu yıl ülkeyi ziyaret edecek uluslararası turist sayısında söz konusu yasaklar nedeniyle 4,3 milyon kişilik düşüş yaşanacağını tahmin ediyor. Yabancı turist sayısındaki bu düşüşün, ABD'nin 2017 turizm gelirlerinden 7,4 milyar doları sileceği öngörülüyor. Kuruluşun 2018 yılına yönelik projeksiyonları, yasakların etkisinin geçici olmayacağına işaret ediyor. Trump yönetiminin aldığı kısıtlayıcı kararları devam ettirmesi halinde ülkeyi 2018'de 6,3 milyon daha az yabancı turistin ziyaret edeceği ve turizm gelirlerinin 10,8 milyar dolar düşeceği tahmin ediliyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Sadece iki yıllık maliyetin 18 milyar doları aşacağını öngören Tourism Economics'in Başkanı Adam Sacks, "Diplomasi, ticaret, sınır kontrolü, vize politikaları gibi birçok alanda atılan adımlar uluslararası turistlere, Amerika artık hoş gelinip hoş bulunan bir destinasyon değil." ifadesini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNİN YASAKLARLA FLÖRTÜ

Seçim kampanyası döneminde "ülkeyi daha güvenli kılmak", "teröristlerin ülkeye girişine mani olmak" ve "Müslümanların ABD'ye alınmaması" gibi söylemleri sıkça kullanan Trump, başkanlık koltuğuna oturmasından yaklaşık bir hafta sonra 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına 3 ay giriş yasağı getirdi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" 120 gün süreyle askıya alınırken, Suriye'den mülteci kabulü ikinci bir talimata kadar süresiz durduruldu.

Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, ülke genelinde protestolara neden olan yasağı, ABD anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle askıya aldı. ABD Adalet Bakanlığı, bu kararı hızla temyize götürdü ancak San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararı onaylayarak yasağın uygulanmasını önledi.

Temyiz Mahkemesinin kararını Yüksek Mahkemeye götürme ihtimali bulunan Trump, bunun yerine yeni bir başkanlık kararnamesi çıkarmayı tercih etti. Trump, Irak'ı yasaklı ülkeler listesinden çıkaran ve geriye kalan 6 ülke için sadece yeni vize başvurularını kapsayan kararnamesini 6 Mart'ta imzaladı. İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya vatandaşlarına 3 ay Amerikan vizesi sınırlaması getiren kararname, tüm mülteci alımlarını da 4 aylığına askıya aldı.

Beyaz Saray'a göre, hukuki bir engele takılması beklenmeyen ve 16 Mart'ta yürürlüğe gireceği söylenen ikinci vize düzenlemesi, uygulanmasına saatler kala Hawaii'de görev yapan federal yargıç Derrick Watson tarafından ülke genelinde askıya alındı. Sonraki gün Maryland eyaletindeki federal mahkeme de aynı hükme vardı.

Gelişmelere "sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı" diyerek tepki gösteren Trump, konuyu ABD Yüksek Mahkemesine kadar taşıyacaklarını belirtti. Konuyu temyize götüren Adalet Bakanlığı, Virginia'da görülmesi beklenen temyiz süreci için hazırlıklarına devam ediyor.

Öte yandan, Trump yönetiminin 8 ülkedeki 10 havaalanından yapılan direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabine almalarını yasaklayan kararı ise 21 Mart'ta alındı, Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve İstanbul'dan kalkan doğrudan uçaklara uygulanan yasaktan etkilenen sefer sayısının günlük 50 civarında olduğu belirtiliyor.

Etiketler