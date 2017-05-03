İşte Rusya'nın ilk çeyrek büyüme rakamları

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ila 0,4 oranında büyüdüğü belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,2 ila 0,4 oranında büyüdüğünü, mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme oranının ise yüzde 1 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Banka tarafından yayınlanan “Ekonomi” adlı rapora göre, Rus ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,2 ila 0,4 oranında büyüme kaydedildiği belirtildi.

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Mevsimsel etkilerden arındırıldığında ülke ekonomisinin aynı dönemde yüzde 1 büyüdüğünün kaydedildiği raporda, büyümeye katkı yapan en önemli unsurlar olarak artan ihracat ve yatırım hacimlerine işaret edildi.

Raporda, tüketici taleplerinin canlılığına ilişkin seyrin istikrarsız olduğunun altı çizilirken, iki aylık yükselişten sonra mart ayında tekrar gerileyen perakende ticaret hacminin söz konusu istikrarsızlığı ortaya koyduğu belirtildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde tüketici talepleri ve yatırım hacimlerinde toparlanma yaşanmasının beklendiği öngörüsüne yer verilen raporda, ekonomik büyümenin yüzde 0,3 ila 0,5 seviyesinde olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankasının resmi tahminlerine göre, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1 ila 1,5 arasında büyümesi bekleniyor.