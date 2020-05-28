İşte havalimanlarında yeni dönemin detayları | Ekonomi Haberleri

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), pandemi süresince havalimanlarının uyması gereken kuralları belirledi.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre; yeni dönemde havalimanlarında her yerde en az bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu olacak. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi dışında karşılama ve uğurlamaya müsade edilmeyecek. Yeme-içme alanlarında basılı mönüler kalkacak, yerine dijital ekranlar gelecek. SHGM, normalleşme sürecinde havaalanlarının alması gereken “Pandemi Sertifikası”na uygunluk şartlarını bir genelgeyle belirleyerek yayınladı. Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi kapsamında bir de havaalanları için COVID-19 standartları rehberi yayınlandı.

MASKELİ YOLCULAR

Yeni genelgeye göre yolcular, havalimanına gelmek üzere toplu taşıma araçlarına bindikleri andan itibaren kişisel koruyucu ekipmanı kullanacak. Buna uymayan yolcu, havaalanı ile uçağa kabul edilmeyecek. Terminal binasında sosyal mesafenin (1 metre) korunmasına yönelik önlemler alınacak. Bu çerçevede; güvenlik noktaları, check-in, yeme-içme alanları dahil tüm alanlarda sosyal mesafe önlemleri alınacak. Havaalanına ulaşım için kullanılan özel toplu taşıma servislerinde de seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması (en az 1 metre) çerçevesinde yolcu taşınması sağlanacak.

KARŞILAMA OLMAYACAK

Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde yolcu olmayanların (karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Yolcu ve bagajları ile yakın temasta bulunacak personel için kişisel koruyucu ekipmanlar işveren tarafından temin edilecek, personelin tıbbi maske, eldiven ve yüz koruyucu gözlük kullanımı zorunlu olacak. Personele kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı ile ilgili uzaktan eğitimler verilecek.

HEPA FİLTRE

Merkezi ısıtma-soğutma havalandırma sistemleri taze havalı olarak çalıştırılacak. Havalandırma sistemlerine HEPA filtre takılması ve takılan filtrelerin koronavirüs çapından daha küçük seviyede olması, ionizer sistemleri vb. (fiziksel, kimyasal) arındırıcılarla desteklenmesi sağlanacak. Çocuk oyun alanları, sigara odaları ile ibadethaneler gibi alanların kullanımı risk durumuna göre kısıtlanabilecek, ya da kapatılabilecek. Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmeyecek, kabul edilecek eşyalar dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlı olacak.

BASILI MENÜ KALKACAK

Ticari alanlarda temassız pos kullanımı mecburiyeti getirilecek. Yeme içme alanlarında basılı menüler kaldırılacak, bunun yerine dijital ekran veya mobil ortamda müşteriye menü sunulması sağlanacak. Aynı alanlarda tek kullanımlık çatal-bıçak-tabak, baharat ve bardak ile servis yapılması risk durumuna göre zorunlu tutulabilecek.

Bu tedbirlerin alınmaması ya da geciktirilmesi halinde havaalanı işletmecisine ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanacak. Kusurun ciddiyetine ve toplum sağlığına yönelik mevzuatlara göre havaalanının geçici olarak kapatılması ya da karantina uygulanması dahil her türlü tedbir alınabilecek.

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