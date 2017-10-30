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İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

30.10.2017 - 16:06

TÜFE'de ekim ayında 1.87 artış, yıl sonunda ise 9.70 artış bekleniyor. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım'da saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ekim ayında medyan bazında yüzde 1.87 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.60'tan sınırlı bir artışla yüzde 9.70'e yükseldi.

Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.30-2.10 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 8.70-10.60 bandında bulunuyor.

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Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor. Bir önceki OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 seviyesindeydi.

TCMB ise yılın üçüncü enflasyon raporunda 2017 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceğini öngörüyordu. Yükseliş eğiliminin devam ettiği TÜFE'de Eylül'de gıda hariç diğer tüm ana harcama gruplarında artış gözlenirken, yıllık enflasyon yüzde 11.20'ye yükseldi; çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine geldi.

TCMB Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklamasında, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve "hedeflerle uyum sağlanana kadar" sıkı para politikası duruşunun "kararlılıkla" sürdürüleceğini açıkladı.


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