‹ Önceki Haber İşte Trump'ın çılgın projesi İşte Trump'ın çılgın projesi Sonraki Haber › Türk bankalarından rekor kâr Türk bankalarından rekor kâr

İşte ekonomistlerin dış ticaret yorumları

31.01.2018 - 12:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2017 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatı yüzde 17,7 artışla 233 milyar 792 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 36,8 yükselerek 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "İthalat alt gruplarından gelen sinyaller, yatırımlar, üretim ve iç talep açısından olumlu bir tablo çizdi" dedi. Sermaye malı ithalatı önceki beş ayda olduğu gibi yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, artış hızının belirgin güçlendiğini ifade eden Bürümcekçi, tüketim malı ithalatının da yüzde 18,4 ile belirgin hızlanırken, ara malı ithalatının ise önceki aylarda olduğu gibi enerji ve altın ithalatındaki yükseliş nedeniyle yüzde 27,4'lik belirgin artış gösterdiğini bildirdi.

Bürümcekçi, "Aynı gruplar için yıllık değişimler ise sırası ile; yüzde eksi 8,7, yüzde 1,9 ve yüzde 27,6 düzeyinde oluştu. Öte yandan, sanayi üretimi açısından öncü olduğunu düşündüğümüz enerji ve altın hariç ara malı ithalatı (avro bazında) önceki aya göre gerilerken, yıllık bazda artışı (yüzde 12,4) da yavaşladı. Bu durum, aralık ayı sanayi üretimi arındırılmamış yıllık değişimi ön tahminimiz (yüzde 5 civarı genişleme) üzerinde risklerin hafif aşağı yönde olduğunu düşündürdü." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1443681$##

Dış ticaret dengesini enerji ve altın grubunun olumsuz etkilediğini aktaran Bürümcekçi, enerji ve altın dışı açığın da yükseldiğini söyledi. Altın dışı ihracat artışının devam ettiğini dile getiren Bürümcekçi, enerji ithalatının yükselişini koruyacağını, altın ticaretinde ise baz etkisinin aleyhte olduğunu anlattı.

Bürümcekçi, dış ticaret verisinden sonra, aralık ayında cari dengenin 7,4 milyar dolar açık verebileceği öngörüsünde bulundu.

DIŞ AÇIKTAKİ HIZLANMA DİKKAT ÇEKİCİ

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, ise özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren dış açıktaki hızlanmanın dikkat çekici olduğunu belirterek, haziran sonunda 12 aylık açığın 58,95 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsattı.

Söz konusu hızlanmada, altın ve petrol ithalatındaki artışın etkisi olmakla birlikte, altın ve petrol hariç dış ticaret açığının da haziran sonundaki 26,5 milyar dolardan aralık sonunda 33,9 milyar dolara artış gösterdiğini ifade eden Tokalı, "Bu noktada, petrol fiyatlarındaki artışın son aylardaki hızla devam etmesini beklemediğimizden, enerji faturasındaki hızlanmanın 2018 yılında daha ılımlı boyutta kalması yönündeki öngörümüzü koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokalı, enerji maliyetinin ivmesinde bekledikleri yavaşlama doğrultusunda, cari açığın 2018 yılında 48 milyar dolara daha ılımlı bir artış göstereceği öngörüsünde bulundu. 


‹ Önceki Haber İşte Trump'ın çılgın projesi İşte Trump'ın çılgın projesi Sonraki Haber › Türk bankalarından rekor kâr Türk bankalarından rekor kâr
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
119.529 Değişim: 0,19% Hacim : 7.425 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 119.236 31.01.2018 Yüksek 120.361
Açılış: 119.672
3,7533 Değişim: -0,66%
Düşük 3,7459 31.01.2018 Yüksek 3,7817
Açılış: 3,7783
4,6756 Değişim: -0,19%
Düşük 4,6665 31.01.2018 Yüksek 4,6983
Açılış: 4,68455
162,00 Değişim: -0,25%
Düşük 161,83 31.01.2018 Yüksek 163,06
Açılış: 162,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.