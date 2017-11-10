İşte ekonomistlerin cari açık beklentisi

Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Eylül 2017 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin eylül ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 1,6 milyar dolar ile 4,7 milyar dolar aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 45,3 milyar dolar, en düşük beklenti ise 37 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı ağustos ayında 1 milyar 237 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 36 milyar 972 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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