İşte dev bankaların kâr tahminleri!
Borsada işlem gören 6 büyük bankanın ikinci çeyrek net kâr tahminleri açıklandı. Buna göre, önceki yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek kâr oranı beklentisi olan banka Yapı Kredi olurken, ikinci banka İş Bankası oldu.
Reuters' ın haberine göre; borsada işlem gören 6 büyük bankanın ikinci çeyrek net kâr tahminleri şu şekilde:
Ankete katılan kurumlar
GCM Menkul Kıymetler
Global Yatırım
ICBC Yatırım
İş Yatırım
TEB Yatırım
Oyak Yatırım
Şeker Yatırım
Yatırım Finansman
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