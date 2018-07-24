İşte dev bankaların kâr tahminleri!

Borsada işlem gören 6 büyük bankanın ikinci çeyrek net kâr tahminleri açıklandı. Buna göre, önceki yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek kâr oranı beklentisi olan banka Yapı Kredi olurken, ikinci banka İş Bankası oldu.

Reuters' ın haberine göre; borsada işlem gören 6 büyük bankanın ikinci çeyrek net kâr tahminleri şu şekilde:

Ankete katılan kurumlar

GCM Menkul Kıymetler

Global Yatırım

ICBC Yatırım

İş Yatırım

TEB Yatırım

Oyak Yatırım

Şeker Yatırım

Yatırım Finansman

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