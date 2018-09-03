İşte ağustos ayının zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada görüldü. Aynı ay fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 30,57 ile kuru soğan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salçayı, yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.

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EN ÇOK KURU SOĞAN UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi.

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