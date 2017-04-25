‹ Önceki Haber "Ekonomik büyüme sırası Türkiye'de" "Ekonomik büyüme sırası Türkiye'de"

İşte 6 Türk devinin kâr beklentileri

25.04.2017 - 13:16

Halka açık 6 büyük bankanın birinci çeyrek net kârında yüzde 49 artış bekleniyor.

Halka açık altı büyük bankanın konsolide olmayan net kârında bu yılın ilk çeyreğinde, bankaların üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin olumlu etkisi, operasyonel maliyetlerdeki gerileme, kredilerdeki güçlü artış, TÜFE'ye endeksli menkul kıymet getirileri ve temettü gelirlerinin desteği ile yüzde 49 artış bekleniyor.

Büyük bankalar Ocak-Mart dönemi bilançolarını bugün Akbank ile açıklamaya başlayacak.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Analistlerin Thomson Reuters I/B/E/S sistemine gönderdikleri tahminlere göre Akbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'den oluşan büyük bankaların toplam net kârlarının geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 49, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 37 artması bekleniyor.


        


‹ Önceki Haber "Ekonomik büyüme sırası Türkiye'de" "Ekonomik büyüme sırası Türkiye'de"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.635 Değişim: 0,89% Hacim : 5.170 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 93.188 25.04.2017 Yüksek 94.635
Açılış: 94.217
3,5802 Değişim: 0,24%
Düşük 3,5700 25.04.2017 Yüksek 3,6055
Açılış: 3,57165
3,9152 Değişim: 0,83%
Düşük 3,8803 25.04.2017 Yüksek 3,9305
Açılış: 3,88275
145,44 Değişim: -0,76%
Düşük 145,24 25.04.2017 Yüksek 147,08
Açılış: 146,55
1,0933 Değişim: 0,61%
Düşük 1,0851 25.04.2017 Yüksek 1,0950
Açılış: 1,08669
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.