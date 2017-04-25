İşte 6 Türk devinin kâr beklentileri

Halka açık 6 büyük bankanın birinci çeyrek net kârında yüzde 49 artış bekleniyor.

Halka açık altı büyük bankanın konsolide olmayan net kârında bu yılın ilk çeyreğinde, bankaların üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin olumlu etkisi, operasyonel maliyetlerdeki gerileme, kredilerdeki güçlü artış, TÜFE'ye endeksli menkul kıymet getirileri ve temettü gelirlerinin desteği ile yüzde 49 artış bekleniyor.

Büyük bankalar Ocak-Mart dönemi bilançolarını bugün Akbank ile açıklamaya başlayacak.

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Analistlerin Thomson Reuters I/B/E/S sistemine gönderdikleri tahminlere göre Akbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'den oluşan büyük bankaların toplam net kârlarının geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 49, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 37 artması bekleniyor.



