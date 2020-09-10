İstanbul'un ihracatı yüzde 3.7 arttı | Ekonomi Haberleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk sekiz ayında (ocak-ağustos), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 3.7 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 4 milyar 850 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk sekiz ayında 4 milyar 850 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 3.7 oranında ihracat artışı yakaladı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk sekiz ayda 188 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5.1 oldu.

EN ÇOK İHRACAT IRAK’A

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk sekiz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 356.4 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Suudi Arabistan’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç’e gemi ve yat; Suudi Arabistan’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İİB, AĞUSTOS AYINDA İSE 533 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında, 533 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ağustosta en fazla ihracatı Irak, Norveç ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk sekiz ayında, 1 milyar 241 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ağustosta ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 3.3 oranında arttırarak, 137 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk sekiz ayında toplamda yaklaşık 1 milyar 160 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, ağustos ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 oranında arttırarak, 148 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.5 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 762 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat ise 120 milyon dolar oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yaklaşık yüzde 9.4 oranında artış sağladı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.7 oranında artış ile yaklaşık 426 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustosta ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 13 oranında ihracat artışı yakalayarak, 31.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk sekiz ayında 457 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustos ayında ise 50 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk sekiz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.5 oranında artış ile yaklaşık 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustos ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artışla, 23 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2020’nin ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 oranında artış ile yaklaşık 104 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60.6 oranında artışla, 13 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

"YILI İHRACAT ARTIŞ İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “2020’de dünya ekonomisini olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisine rağmen, İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk sekiz ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 3.7 oranında daha fazla ihracat yaptı. Bu başarıda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Pandeminin etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yılı ihracat artış ile kapatmayı öngörmekteyiz. Pandemi dolayısı ile yurtdışında yapmayı planladığımız sanal ticaret heyetleri, tanıtım faaliyetleri, hedef pazarlarımıza yönelik sanal alım heyetleri gibi etkinliklerimizi dijital ortama taşıdık. Mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendirerek, yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

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