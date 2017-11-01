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İstanbul'un enflasyonu yüzde 1,94 arttı

01.11.2017 - 13:22

İstanbul’da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 1.94, toptan fiyatlar ise yüzde 0.08 oranında artış gösterdi. Perakende fiyatlarda en yüksek artış giyim harcamalarında yaşanırken, toptan fiyatlarda ise madenler grubunda gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.03, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.54 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10, toptan fiyatlar ise yüzde 13.18 değişim gösterdi. Bu değişim geçen ekimde bir önceki aya göre ise perakende fiyatlarda yüzde 1.94, toptan fiyatlarda yüzde 0.08 oranında yükseliş kaydetti.

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SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 7.71, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7.59, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.62, gıda harcamalarında yüzde 1.43, konut harcamalarında yüzde 0.87, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.64, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.16 artış gösterdi.

Toptan fiyatlar ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 2.95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.91, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.76, mensucat grubunda yüzde 0.29 artış gösterdi. Aynı dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.07 azalış izlenirken, inşaat malzemeleri grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.


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