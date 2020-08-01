‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › TÜROB: KDV indirimi sektöre çok yararlı olacak TÜROB: KDV indirimi sektöre çok yararlı olacak

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.08.2020 - 14:55
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da, temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,44 ve toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Temmuz 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da temmuzda, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 1,45 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.Temmuz 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,64, konut harcamalarında yüzde 2,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,51, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,12 artış görüldü.

Giyim harcamalarında yüzde 2,68 ve gıda harcamalarında yüzde 0,50 azalış meydana geldi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Temmuz 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,63, madenler grubunda yüzde 6,03, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,11, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,54, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,29, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -0,76% Hacim : 7.949 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.125 30.07.2020 Yüksek 1.137
Açılış: 1.137
6,9773 Değişim: -0,14%
Düşük 6,9587 01.08.2020 Yüksek 7,0109
Açılış: 6,9874
8,2051 Değişim: -0,88%
Düşük 8,1923 01.08.2020 Yüksek 8,3109
Açılış: 8,2779
443,11 Değişim: 0,80%
Düşük 438,58 31.07.2020 Yüksek 445,24
Açılış: 439,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.