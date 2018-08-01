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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.08.2018 - 12:54 | Son Güncelleme :
İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0.52 artarken, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.94, gıda harcamalarında yüzde 0.69 artış gözlendi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Temmuz'da yüzde 0.91 arttı. Perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5, toptan fiyatlar ise yüzde 16.77 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 10.12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.66 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar Temmuz'da bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 2.44, konut harcamalarında yüzde 1.01, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 arttı. Giyim harcamalarında yüzde 4.46 azalış gerçekleşirken, diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

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Toptan fiyatlar Temmuz'da ise aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.87, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.56, mensucat grubunda yüzde 0.07 artış izlendi.

Madenler grubunda yüzde 2.40, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 1.06 azalış gerçekleşti.TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini 3 Ağustos'ta saat 1000'da açıklayacak.

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor. 

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