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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.02.2018 - 12:59

İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0.87 artarken, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 4.80, ulaştırma ve haberleşme yüzde 4.03, gıda harcamaları ise yüzde 0.81 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Ocak'ta yüzde 1.42 arttı. Perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.66 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.49 olarak gerçekleşti.

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Ocak'ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.80, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.03, konut harcamalarında yüzde 2.86, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.98, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.91, gıda harcamalarında yüzde 0.81 arttı.

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 9.08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.34 azalış gerçekleşti.

Ocak itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 4.42, madenler grubunda yüzde 2.46, yakacak ve enerji grubunda yüzde 1.30, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.11, mensucat grubunda yüzde 0.11 arttı.

Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda yüzde 7.04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.45 azalış meydana geldi.


Etiketler

  • enflasyon
  • İstanbul Ticaret Odası
  • perakende fiyatlar
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