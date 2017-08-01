İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da temmuz ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.20 artış gösterdi. Fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8.64'lük bir artış yaşadı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi 2017 Temmuz ayında yüzde 0.20, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0.55 olarak gerçekleşti. İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi 2017 Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.68, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yıllık ortalama yüzde 10.37 oldu.

Perakende fiyatlar 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.64, toptan fiyatlar ise yüzde 13.20 değişim gösterdi.

SEKTÖREL BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

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Temmuz 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.97, konut harcamalarında yüzde 1.17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.06 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 2.96, gıda harcamalarında yüzde 0.67 azalış gerçekleşti.

2017 Temmuz ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.54, madenler grubunda yüzde 3.78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.31 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0.11 azalış meydana geldi.

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