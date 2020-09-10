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İstanbul havalimanlarından 27 milyon yolcu seyahat etti

10.09.2020 - 12:10
İstanbul havalimanlarından 27 milyon yolcu seyahat etti | Ekonomi Haberleri

Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından, ocak-ağustos döneminde 224 bin 919 sefer yapıldı - Bu dönemde, İstanbul'daki havalimanlarından 26 milyon 831 bin 852 iç ve dış yolcusu uçtu.

Bu yılın 8 ayında, yurt içi ve dışına 224 bin 919 uçuşun icra edildiği İstanbul'daki havalimanlarından 26 milyon 831 bin 852 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak-ağustos döneminde, iç hatta 6 bin 284 ve dış hatta 17 bin 41 olmak üzere 23 bin 325 sefer yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ile ağustosta, iç hatta 49 bin 780 ve dış hatta 26 bin 796 uçuş olmak üzere toplam 76 bin 576 sefer gerçekleşti.

Yeni normal dönemde hava trafiğinin gittikçe arttığı İstanbul Havalimanı'ndan yolcular 40 bin 268 iç, 84 bin 750 dış hat seferiyle seyahat etti. Seferlerin 125 bin 18'i bu dönemde İstanbul Havalimanı'ndan düzenlendi.

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Ocak ile ağustos döneminde İstanbul'daki hizmet veren üç havalimanından iç hatta 96 bin 332, dış hatta 128 bin 587 sefer olmak üzere toplam 224 bin 919 uçuş yapıldı.

Geçen senenin ilk sekiz ayında İstanbul'daki havalimanlarından 467 bin 835 sefer icra edilmişti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN YOLCUSU 16 MİLYONU AŞTI

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına hizmet veriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı yaz döneminde yolcular tarafından yoğun olarak tercih edilen havalimanları arasında yer aldı. Bu dönemde iç hatta 7 milyon 113 bin 67, dış hatta 3 milyon 482 bin 55 olmak üzere 10 milyon 595 bin 122 yolcu havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan aynı dönemde toplam 16 milyon 236 bin 730 yolcu hizmet aldı. Yolcuların 5 milyon 217 bin 757'si iç hatta, 11 milyon 18 bin 973'ü dış hatta uçtu.

Ocak-ağustos döneminde iç hatta 12 milyon 330 bin 824, dış hatta 14 milyon 501 bin 28 olmak üzere toplam 26 milyon 831 bin 852 yolcu İstanbul havalimanlarında ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 68 milyon 709 bin 575 yolcu, İstanbul'daki havalimanlarını kullanmıştı.


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