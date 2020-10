İstanbul Havalimanı 5 uluslararası sertifika aldı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetiminde Uluslararası sertifikalara layık görüldü.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İGA, İstanbul Havalimanı'ndaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, uluslararası belgelendirme kuruluşu İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards Institution) tarafından sertifikalandırıldı.

Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile henüz ilk yılında operasyonel başarılarıyla küresel aktarma merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, kalite, bilgi güvenliği, yolcu deneyimi, enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik konuları özelinde yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıkıyor.

İGA sunmakta olduğu hizmetleri yerine getirirken, Kalite Yönetim Sistemi sayesinde hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme alanlarında, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sayesinde yolcu deneyimini zenginleştirmesinde, Çevre Yönetim Sistemi sayesinde çevre duyarlılığında, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde yolcu ve tüm paydaşların hassas bilgilerinin korunmasında, Enerji Yönetimi Sistemi sayesinde enerji verimliliğinin artırılması, tüketimin azaltılması ve gelecek nesiller için kaynakların korunmasındaki güçlü taahhütlerinin arkasında duruyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımları sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Samsunlu, şunları kaydetti: "Bu bilinçle hareket ederek, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda insanı odağımıza alarak her geçen gün yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enerji verimliliğinden tutun da yolculuk memnuniyetini ve kalite yönetimini içeren standartları oluşturmak büyük bir başarı. Havacılık sektöründe yeni bir şirket olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde global standartları yakalamış olmamız çok önemli ve gurur verici.

Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer oluşturmasını amaçlıyoruz. Bu model doğrultusunda başta enerji verimliliği olmak üzere kalite, çevre, bilgi güvenliği ve müşteri memnuniyeti yönetiminde sertifika sahibi olmak gurur verici. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, yönetim ekibimize ve sürecin başından beri bize gerek iletişim anlamında her an destek veren, gerekse eğitim ve denetim kalitesiyle değer katan BSI’a teşekkür ediyorum."

BSI Güvence Hizmetleri Global Direktörü Pietro Foschi de denetimler sırasında İGA’nın sürece çok iyi hazırlanmış olduğunu, güçlü ve sağlam planlara sahip olduğunu ve iyi eğitilmiş profesyonel bir ekibi bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Foschi, "En iyi uygulama standartlarının benimsenmesi ve sertifikalandırılması, İGA’nın bu hayranlık uyandıran altyapısı için organizasyonel dayanıklılık sağlama taahhüdünü açıkça göstermektedir. Başta İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu, İGA üst yönetim ekibini ve bu standartların gerekliliklerini yerine getirmekte görev alan tüm İGA çalışanlarını başarıyla elde ettikleri bu 5 sertifikadan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

