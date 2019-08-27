‹ Önceki Haber Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak

'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi

27.08.2019 - 15:39
'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek" dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız" dedi.


‹ Önceki Haber Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.253 Değişim: -0,87% Hacim : 4.509 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 95.918 27.08.2019 Yüksek 97.351
Açılış: 97.351
5,8256 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8112 27.08.2019 Yüksek 5,8588
Açılış: 5,8248
6,4731 Değişim: 0,11%
Düşük 6,4580 27.08.2019 Yüksek 6,5083
Açılış: 6,4657
286,60 Değişim: 0,20%
Düşük 285,80 27.08.2019 Yüksek 288,89
Açılış: 286,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.