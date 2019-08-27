'İstanbul Finans Merkezi' için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek" dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız" dedi.