İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'nin ilk çeyreğinde açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Aşan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz. Yeni ürünler ihraç etmeye başladık. İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerdeniz. Dünyanın aşırı finansallaşma sorunları var. İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız.

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