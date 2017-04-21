İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar

İşsizlik Sigortası Fonu'nun, istihdamı artırıcı tedbirler almak için kullanabileceği prim gelirlerinin oranı 2017-2018'de yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun, istihdamı artırıcı koruyucu tedbirler almak için kullanabileceği bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2017 ve 2018 yılları için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararnamede, "Yüzde 30 olarak belirlenen ve iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasasını araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak amacıyla kullanılmasını öngören İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.

Bakanlar Kurulu'nun bu oranı en fazla yüzde 50'ye kadar çıkarma yetkisi bulunuyordu.

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