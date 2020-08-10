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İşsizlik rakamları açıklandı

10.08.2020 - 10:01 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

İşsizlik mayıs döneminde yüzde 12.9 oldu. Önceki veri yüzde 12.8 seviyesindeydi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,2 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 41,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile yüzde 41,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 47,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 29,7 OLDU

Mayıs 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4,3 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

15-64 Yaş Grubunda İşsizlik Oranı Yüzde 13,2, İstihdam Oranı Yüzde 45,9 Oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 45,9, işgücüne katılma oranı ise 5,4 puanlık azalışla yüzde 52,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,9, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 26,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüzde 24,9, istihdam oranı ise 6,8 puan azalarak yüzde 26,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,2 puanlık azalışla yüzde 35,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,1 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.


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