İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde

ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvuruları 28 yılın düşüğünde 236 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 6 Mayıs ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 236 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 245 bin düzeyindeydi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 500 kişilik artışla 243 bin 500'e yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Mayıs ile biten haftada 61 bin kişi azalarak 1 milyon 918 bine geriledi. Bu sonuçla, Kasım 1988’den bu yana en düşük seviyesini gören veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 980 bin seviyesindeydi.

29 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları ise revize edilmeyerek 238 binde bırakıldı.

Etiketler