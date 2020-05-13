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İşsizlik Fonu’ndan kısa çalışmaya 4 milyar TL

13.05.2020 - 10:04
İşsizlik Fonu’ndan kısa çalışmaya 4 milyar TL | Ekonomi Haberleri

İstihdamı desteklemek için kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneğinden nisan ayında yapılan ödemelerin toplamı 4 milyar 95 milyon TL oldu.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; bu kapsamda olan kişi sayısı 2.6 milyona yakın olurken, fondan yapılan maaş ödemelerinin ortalaması da nisan ayı için 1580 TL oldu. Yetkililer ise, kısa çalışma ödeneği taleplerinin tamamlandığını ancak son dönemde bazı işverenlerin revizyon taleplerinde bulunduğunu belirtiyor. Nisan ayı İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, yılın 4. ayı itibarıyla toplam 2 milyon 590 bin 589 kişi kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretini aldı. Bu sayı, koronavirüsün görüldüğü ilk ay olan mart ayında 96 bin 636, şubat ayında ise sadece 17 bin 862 olmuştu. Sene başından bu yana kısa çalışma ödeneği için yapılan ödemeler 4 milyar 162 milyon TL’ye çıkarken, sadece nisan ayında fondan kısa çalışma ödeneği için 4 milyar 96 milyon 194 bin 698 TL ödeme yapıldı. Bu rakam 2019 yılının genelinde ise 181 milyon 809 bin TL düzeyinde kalmıştı.

İŞVERENLER DE GÖREBİLİYOR

Kısa çalışma ödeneği başvuruları ülke çapında genel olarak tamamlanırken, süreçlerde halen yoğunluk yaşanıyor. Bunun nedeni ise başvurulardaki revizyon talepleri olarak öne çıkıyor. Üretim süreçlerinin yeniden başlaması nedeniyle bir kısım işveren revizyon talep ederken, işverenlerin bir kısmı ise ücretsiz izinle talebini değiştirmek istiyor. Bazı illerde değişiklik taleplerinin yüzde 70’e kadar yükseldiği de vurgulanıyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ücret ödemeleri, direkt çalışanların hesabına aktarılıyor. Ancak ücretin üstünü tamamlamak isteyen veya ödemeleri takip etmek isteyen işverenler ödeme rakamlarını görme talebinde bulunmuştu. Bu konuda da istenilen değişiklik yapıldı ve işverenlere ödemeleri görme imkânı getirildi. İŞKUR’un sayfasında artık işverenler, çalışanlara yapılan ödemeleri takip edebiliyor.


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