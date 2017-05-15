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İşsizlik 7 yılın zirvesinden geriledi

15.05.2017 - 09:58 | Son Güncelleme : 15.05.2017 - 11:35

İşsizlik oranı şubat ayında 7 yılın zirvesinden sınırlı düşüşle yüzde 12.6'ya geriledi.

İşsizlik oranı istihdam seferberliği kapsamında verilen teşviklerin desteğiyle Şubat döneminde bir önceki ay gördüğü 7 yılın zirvesinden sınırlı düşüşle yüzde 12.6'ya geriledi. Ekonomi yönetimi 2 milyon yeni istihdam hedefleyen destekler sayesinde işsizliğin yılın kalanı boyunca aşağı yönlü seyir izleyeceğini ve yıl sonunda yüzde 9.5'e gerileyeceğini öngörüyor. Ekonomistler de yıl sonunda işsizliğin tek haneli rakamlara gerileyeceğini tahmin ediyorlar.

İşsizlik oranı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde bir önceki dönem gördüğü 7 yılın zirvesi olan yüzde 13'ten sınırlı bir düşüşle yüzde 12.6'ya geriledi, tarım dışı işsizlik ise yüzde 14.8 oldu.

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TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 11.7 oldu.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE EK İSTİHDAM SAĞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazlı sağladığı verilere göre istihdam seferberliği destek ve teşviklerinin etkisiyle yılbaşından Mayıs ayı başına kadar 750,000'in üzerindeki kısmı özel işyerlerinde 4/A kapsamında sigortalı olmak üzere 1 milyonun üzerinde ek istihdam sağlandı.

Ekonomide yavaşlamanın istihdamda yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için çalışma hayatında Ocak ayı başında "seferberlik" başlatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 7 Şubat'ta istihdam seferberliği çağrısı yapmıştı. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişiye işbaşı eğitimi ile istihdam sağlanması öngörülüyor.

Seferberlik kapsamında verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL'si ise İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.

SGK verileri yeni istihdamın Şubat ayı ortasından itibaren hız kazandığını gösterirken, teşviklerin işsizlikte yarattığı etkinin önümüzdeki aylardan itibaren daha net görülmesi bekleniyor.

Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 676,000 kişi artarak 3.9 milyon kişi olurken, 15-24 yaş arasını içeren genç nüfusta işsizlik oranı 4.7 puanlık artış ile yüzde 23.3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 500,000 kişi artarak 26.96 milyon kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45.3 oldu.

İşgücü 2017 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.18 milyon kişi artarak 30.86 milyon kişiye, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 51.8'e yükseldi.


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