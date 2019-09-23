İspanyol turizminde 'Thomas Cook' endişesi | Ekonomi Haberleri

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, yılda 80 milyonun üzerinde turistin geldiği ve turizm gelirinin ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu İspanya'da endişe yarattı.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Thomas Cook'un iflasının İspanyol turizm sektörüne olumsuz etkilerini görüşmek üzere özerk yönetimlerin turizm sorumluları ve otel yöneticileriyle önümüzdeki günlerde acil bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Maroto, basına yaptığı değerlendirmede, Thomas Cook'un iflasından mağdur olan turistlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sorumluluğunun İngiliz hükümetinde olduğunu söyledi.

Maroto,"İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un ödemelerini askıya almasından etkilenen İspanyol turistleri geri gönderecek bir acil durum planının devreye sokulduğunu garanti etti. Şu anda hükümet olarak, iflastan etkilenen İspanyol turistlerin sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

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Öte yandan dünyanın ikinci en büyük tur operatörü olarak bilinen Thomas Cook'un iflasının İspanya'da özellikle Balear Adaları ve Kanarya Adaları'ndaki turizmi etkileyeceği belirtildi.

İngiliz tur operatörünün bu iki bölgede sahibi olduğu ya da işletmeciliğini aldığı 40'tan fazla lüks otelinin bulunduğunu söyleyen turizm sektörü temsilcileri, 2018 yılı istatistiklerine göre bu tur operatör aracılığıyla 7,1 milyon turistin İspanya'ya geldiğini hatırlattı.

Tenerife Oteller Federasyonu Başkanı Jorge Marichal da bir radyoya yaptığı açıklamada, "Thomas Cook'un iflası bizi özellikle havayolu bağlantılarında olumsuz etkiler. Kanarya Adaları'nın turizmi için ciddi bir darbe. Bu şirket, Kanarya Adaları'nda baş aktörlerden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Thomas Cook'un iflasından dolayı Kanarya Adaları'nda pazartesi günü 11 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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