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İspanya'da işsizlik rakamlarında 12 yılın en kötüsü

02.07.2020 - 13:14 | Son Güncelleme :
İspanya'da işsizlik rakamlarında 12 yılın en kötüsü | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığı İspanya'da, 2008 yılından bu yana işsizlik rakamlarında en kötü haziran ayının geride kaldığı bildirildi.

İspanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan kamu çalışanları kurumu SEPE'nin açıkladığı verilere göre, bir ay öncesine göre haziranda işsiz sayısının 5 bin 107 arttığı açıklandı.

Ülkede geleneksel olarak haziran ayında tarım dışındaki tüm sektörlerde işsizlik azalırken, Kovid-19'un etkisiyle bunun değiştiği ve haziran ayında az da olsa işsizliğin arttığı gözlendi.

Ülkede toplam işsiz sayısının 3 milyon 862 bin 883'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 3,5 aydır, Kısa Çalışma Ödeneği benzeri ve kısa adı ERTE olan devlet yardımından yararlanan yaklaşık 3 milyon işçiden 1 milyon 170 bininin olağanüstü halin sona ermesiyle birlikte yavaş yavaş canlanan ekonomiyle normal istihdamlarına geri döndüğü belirtildi.

Eylül ayı sonuna kadar uzatılan ERTE'den mevcut durumda 1 milyon 830 bin işçi ise yararlanmaya devam ediyor.

Kovid-19'dan ekonomisi en fazla zarar görmesi beklenen ülkeler arasında gösterilen İspanya'da 2019'da yüzde 14 olan işsizlik oranının İspanya Merkez Bankası tahminlerine göre 2020 sonunda yüzde 24'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.


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