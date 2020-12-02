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İspanya'da işsiz sayısı kasımda yükseldi

02.12.2020 - 14:55
İspanya'da işsiz sayısı kasımda yükseldi | Ekonomi Haberleri

İşsizlik sayılarında 2012 yılından bu yana kasım aylarındaki en büyük artışın bu yıl görüldüğü bildirildi.

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede kasım ayında işsiz sayısı 25 bin 269 kişi artarak 3 milyon 851 bine çıktı.

İşsizlik sayılarında 2012'den bu yana kasım aylarındaki en büyük artışın bu yıl görüldüğü, bir önceki aya göre yüzde 0,66'lık artışla 25 bin 269 daha fazla işsiz olduğu bildirildi. Ülkede, kasım ayında tarım dışındaki tüm sektörlerde işsizliğin arttığı kaydedildi.

Kovid-19 salgınından sağlık dışında sosyo-ekonomik boyutta en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, Kısa Çalışma Ödeneği benzeri ERTE adlı devlet yardımından yararlanan işçilerin sayısının mevcut durumda 746 bin 900 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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ERTE'nin 1 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar olan sürede İspanyol devletine maliyetinin ise 13 milyar 392 milyon avro olduğu belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 sonunda İspanya'da işsizlik oranının yüzde 16,8 olacağı, işsizlikte pandemi öncesi rakamlara (2019'da yüzde 14,7 idi) ancak 2026'da ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

IMF, İspanya'nın 2021'de istihdam yaratmasını ama bu yıl kaybedilen her 5 işten sadece 1'inin kurtarılmasını tahmin ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tahminlerine göre İspanya, 2020'de gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 11,6'lık düşüşle
Arjantin'in (yüzde eksi 12,9) ardından Kovid-19'dan en olumsuz etkilenen dünyadaki ikinci ülke olacak.


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