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İspanya Merkez Bankası: Daralma beklenenden 'daha derin' olabilir

18.05.2020 - 18:52 | Son Güncelleme :
İspanya Merkez Bankası: Daralma beklenenden 'daha derin' olabilir | Ekonomi Haberleri

İspanya Merkez Bankası Başkanı de Cos, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı İspanyol ekonomisindeki daralmanın beklenenden "daha derin" olabileceği uyarısında bulundu.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Kovid-19'un İspanyol ekonomisindeki etkileriyle ilgili Meclis Ekonomik İşler Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini kaydeden De Cos, "Nisan ayında, yıl sonu için yüzde 6,6 ila yüzde 13,6'lık bir ekonomik daralma öngörülüyordu. Ama şimdiye kadar açıklanan veriler bu tahminlerin çok gerçekçi olmadığını gösterdi. Şu andaki ekonomik daralma öngörüsü yüzde 9,5 ile yüzde 12,4 arasındadır." dedi.

Krizin, İspanyol hane halkının gelirine etkisini hafifletmek için sol koalisyon hükümetine "mali plan" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı, "Ekonomik krizin vatandaşların gelirlerine etkisini azaltmak için mali politika savunma hattının ilk sırasında olmalıdır." açıklamasında bulundu.

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De Cos, "Bütçe politikasına, bunu sağlamlaştıracak açık bir stratejinin de eşlik etmesi gerektiği bugün netlik kazanmıştır. Bütçenin yapısını ve harcamaları gözden geçirmemiz, kamu finansmanını sağlıklı bir hale getirmemize fayda sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanyol ekonomisi için 2021 yılı tahminlerini olumlu yönde değiştiren De Cos, önceden yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 olarak öngördükleri ekonomik büyüme rakamlarını yüzde 6,1 ila yüzde 8,5 şeklinde değiştirdi.

De Cos ayrıca İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun tahminlerine benzer bir şekilde, 2020 yılı sonunda kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 115'e çıkması öngörüsünde bulundu.

İspanya Merkez Bankası Başkanı, AB'nin şimdiye kadar Kovid-19 ile mücadelede attığı ekonomik adımları ise "yetersiz" olarak değerlendirdi.


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