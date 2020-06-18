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İspanya hükümetinden 4.2 milyar Euroluk destek planı

18.06.2020 - 18:10
İspanya hükümetinden 4.2 milyar Euroluk destek planı | Ekonomi Haberleri

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden turizmi kalkındırmak için çoğunluğu kredi yoluyla verilecek 4 milyar 252 milyon avroluk destek planı açıkladı.

 

İspanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki (GSYH) payı yüzde 13'ü bulan turizm sektörü Kovid-19'un etkisiyle en büyük düşüş yaşayan sektörlerin başında geldi.

Hükümet, turizm sektörünün kayıplarını en aza indirebilmek hedefiyle açıkladığı planda, "Ülkeyi güvenli bir destinasyon olarak korumak, iş dokusunu ve istihdamı desteklemek, rekabet gücünü artırmak, turistik akıl ve tanınma modelini mükemmelleştirmek ve pazarlama kampanyalarıyla ulusal turizmi teşvik etmek" şeklinde beş temel başlık belirledi.

Başbakan Pedro Sanchez, turizm kalkınma planının tanıtımında yaptığı konuşmada, "Turizm sektörü hayatımızın bir parçası. Sadece ekonomik açıdan değil, ülkemizin itibarı ve dış imajı açısından da çok önemli." dedi.

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Sanchez, söz konusu plan kapsamında Resmi Kredi Enstitüsü aracılığıyla turizm sektörüne bağlı şirketlere 2,5 milyar Euro'luk kredi hattı açılacağını, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle rekabeti teşvik için 850 milyon Euro ayrılacağını, İspanya Havalimanları İşletmeleri'ne (AENA) 756 milyon Euro'luk teşvik verileceğini, turizm sektörü için eğitim, öğretim ve mentorluk programlarına 106 milyon Euro ayrılacağını, turizm faaliyetlerinden etkilenen konaklama ve ulaştırma şirketleri için 12 aylık moratoryum süresi getireceklerini kaydetti.

Turizm destek planının 1,2 milyon kişiye fayda sağlaması öngörülüyor.

Fransa'nın ardından 83,7 milyon turistle 2019 yılında dünyada en fazla turist çeken ikinci ülke olan İspanya'nın Kovid-19'dan dolayı ciddi kayıplar yaşaması bekleniyor.

Uzmanlar, turizm gelirlerinde geçen yıla oranla 2020'de 80 milyar Euro'luk kayıp yaşanacağını tahmin ediyor.

Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine nazaran sınırlarını açma kararını bir hafta geciktiren İspanya, 22 Haziran'dan itibaren turist kabul edebilmek için AB ülkelerine kısıtlı sayıda uçuşların başlamasına izin verecek.

İspanya, turist kabul edeceği ülkelerde Kovid-19'un evrimine bakarak ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren bazı üçüncü ülkelere de uçuşları başlatacak.


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