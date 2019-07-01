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İSO Turkiye İmalat PMI 1 yılın en yükseğinde

01.07.2019 - 10:28
İSO Turkiye İmalat PMI 1 yılın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), haziranda 47,9 ile yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Haziran 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50 puanın üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayıs ayında 45,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI haziranda 47,9’a yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın Temmuz 2018’den beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğine işaret etti.

Bu son 11 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Toparlanmada yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle birlikte yeni ihracat siparişleri şubat ayından beri ilk kez arttı ve toplam yeni siparişleri destekledi.

"PMI DÜZEYİ, SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNİN 2019 ORTALARINDA İSTİKRAR KAZANABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

İkinci çeyreğin sonunda üretim ve istihdamdaki yavaşlama daha sınırlı ölçüde gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, mayısa göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018’den beri en düşük hızda gerçekleşti.

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Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı. Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu haziranda hafif çapta azaldı. Türk lirasındaki değer kaybı maliyet yüklerini artırmaya devam etti. Ayrıca nihai ürün fiyatları da yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Türk imalatçılarını cesaretlendiren bazı işaretler söz konusu olurken, burada özellikle yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi belirleyici oldu. Bu gelişme, toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha sınırlı olmasını sağladı. Ayrıca PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi verilerinin 2019 ortalarında istikrar kazanabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İMALAT PMI HAZİRANDA 46,5 OLDU

Diğer yandan, mayısta 47,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI ise haziranda 46,5’e geriledi ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamaya işaret etti. Son yavaşlama 2018 yılının sonlarına göre daha ılımlı gerçekleşirken, toplam yeni siparişler haziranda yavaşladı.

Son yedi aydır yavaşlama eğiliminde olan yeni ihracat siparişleri haziranda değişim göstermeyerek istikrarlı seyretti. Bu gelişmelere bağlı olarak firmalar ikinci çeyreğin sonunda üretim, istihdam ve satın alma aktivitelerini yavaşlattı.

Bununla birlikte hem istihdam düzeyi hem de girdi alımındaki yavaşlama mayısa kıyasla hız kesti. Haziranda enflasyonist baskıların yumuşadığına dair işaretler gözlendi. Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak girdi maliyetleri artarken, enflasyon oranı belirgin bir şekilde azaldı.

Ürün fiyatlarındaki artış hızı son üç ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Hem girdi hem de nihai ürün stokları haziranda azalma kaydetti. 


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