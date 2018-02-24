"İşgücü piyasası tam istihdama yakın"

Fed'in yarıyıllık para politikası raporunda işgücü piyasasının tam istihdama yakın ya da bir miktar üzerinde olduğu belirtildi.

Fed Yönetim Kurulu'nun Cuma günü Kongre'ye sunacağı yarıyıllık raporunda işgücü piyasasının tam istihdama yakın ya da bir miktar üzerinde olduğu belirtildi.

“İsithdam piyasası ne kadar sıkı? Bunu tam olarak bilmenin bir yolu yok; işgücü piyasası şu anda tam istihdama yakın ya da hafif üzerinde gibi görünüyor. İşsizlik oranı çoğu tahminin bir miktar altında ve işgücüne katılım oranı trende ilişkin tahminlere görece yakın.” ifadesi yer aldı.

İstihdam artışının işgücü piyasasındaki güçlenmeyle uyumlu olmayı sürdürdüğü ifade edilen raporda, ücret artışlarının temposunun ılımlı olduğunun altı çizildi. Raporda, ücret artışlarının muhtemelen üretkenlik artışının geçtiğimiz yıllardaki cansız temposundan etkilendiği belirtildi.