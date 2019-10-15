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"İş Portföy ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak"

15.10.2019 - 16:49
"İş Portföy ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak" | Ekonomi Haberleri

İş Portföy Genel Müdürü Eraslan, şirketin gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren "İş Portföy Quasar GYF"nin, Türkiye ekonomisine doğrudan kaynak aktaracağını vurguladı.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, İş Portföy Quasar GYF toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan eylül ayı verilerine değindi. Eraslan şu bilgileri verdi: "Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 42 artarak 245 milyar lira büyüklüğe erişti. Bu rakamın 116 milyar liralık kısmını BES ve OKS fonları, 97 milyar liralık kısmını ise yatırım fonları oluşturmakta. Geriye kalan büyüklük ise özel portföy yönetimi işinden sağlanmakta. 97 milyar TL'lik yatırım fonlarının içinde gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının büyük kısmı yer almakta"

DHA'nın haberine göre; Eraslan, Türkiye’de kurulan 18 girişim sermayesi fonunun toplam büyüklüğünün de 1.6 milyar lira düzeyine yükseldiğine işaret ederek, "İş Portföy olarak kurucusu olduğumuz girişim sermayesi fonumuzun büyüklüğü ise 260 milyon lira. Bu fonumuzla yenilebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar Sivas ve Tokat'taki 42 MW gücünde 3 farklı santralle rüzgar enerjisine yatırım yaptık. Ayrıca 43 mw gücünde hidroelektrik santrallere yatırım konusunda mutabakata vardık" diye ekledi.

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Eraslan, İş Portföy olarak gayrimenkul yatırım fonları büyüklüğünün de 1.7 milyar liranın üzerine çıktığını vurguladı.

Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Bu süreçte Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy'ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz.

Toplantıda konuşan JLL Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya da, Türkiye'de kurulu 34 gayrimenkul yatırımı olduğunu ve bu fonların toplam portföy büyüklüklerinin 5.5 milyar lira olduğuna işaret etti ve ekledi: "Ülkemizde tasarruf oranı 26.5 ve yaklaşık olarak OECD ortalamasının 5 puan gerisindeyiz. Finansal araçlarla tasarrufların yanında vatandaşlarımızın gayrimenkul aracılığıyla geleceği için tasarruf yaptığını biliyoruz. Konut alıp, işyeri alıp kira geliri ile emeklilik dönemini finanse eden çok sayıda vatandaşımız var. Bireysel olarak yapılan konut yatırımlarında kira getirisi üzerinden geri dönüşler 20 ila 40 yıl arasında değişmektedir.

Oysa gayrimenkul yatırım fonlarıyla şehir merkezlerindeki ticari gayrimenkullere yapılan yatırımlarda kira çarpanı bu günlerde 12-13 yıl aralığına kadar gerilemiş durumdadır. Bu çarpan seviyesi yüzde 8 yıllık kira getirisine denk gelmekte ve gayrimenkul yatırım fonlarının getirilerinin bireysel gayrimenkul yatırımına göre 2 kat daha verimli olduğunu göstermektedir."

Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelere satış gerçekleştirmek istediklerini belirten Gökkaya, Körfez Ülkeleri, Azerbaycan ve Doğu Asya pazarında satış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı. 


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