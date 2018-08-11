İş dünyasından ‘kararlılık’ vurgusu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımını’ açıkladı. Yaklaşımın açıklandığı toplantıya iş dünyasından temsilciler de katıldı. Bakan Albayrak’ın paylaştığı ‘Yeni Ekonomik Yaklaşımın’ ardından değerlendirmelerde bulunan iş dünyası temsilcileri, şu ifadeleri kullandı: “Programı son derece kararlı bulduk. Merkez Bankası bağımsızlığı, bütçe disiplini ve yapısal reformlar konusundaki açıklamalar önemliydi.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Açıklanan yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Modelin temelinde yer alan; daha çok tasarruf, daha çok üretim ve daha çok ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: Son derece kararlı, piyasa ile uyumlu olan programdan memnuniyet duyduk. Bugünlerde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, aynı zamanda dış dünya yönetimi ile beraber ele almak gerekiyor. Özellikle bugünlerde iş dünyasının her zaman baktığı gibi sadece ekonomik parametreler değil, aynı zamanda dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik söylem ile bütçe disiplini noktasındaki kararlılık vurgularını önemli bulduk. Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli. Fakat bugün (dün)yaşananlar hep savunduğumuz ve ekonomimizin en vazgeçilmez gücü olması gereken ‘Finansal İstikrar’ faktörünün aşılma noktasına gelindiğini bize gösteriyor. Kur dalgalanmaları, finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya geldi. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı.”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Söz konusu modelde daha adil bir vergi sistemi, kamuda maliyet dönüşümü, bugüne kadar olmamış bir tasarruf, yeni bir finansal regülasyon otoritesi gibi hedefleri isabetli bulduk. İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir. Türkiye artık büyük hedefleriyle örtüşen bir ekonomik modele kavuşmuştur.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Bakan Albayrak, söylediğini gerçekleştirmiş bir kişi. Berat Albayrak’ı Enerji Bakanlığı döneminden tanırım. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP’nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına inancımız tamamdır.