İş dünyasından Erdoğan'ın mesajlarına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri, iş dünyası örgütlerinin temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında ekonomiye dair yaptığı değerlendirmeleri memnuniyetle karşıladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasım 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni yönetim sistemine kadar çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereken 2 yıllık bir "fırsat dönemi" bulunduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kongre'de ekonomi alanına ilişkin temas ettiği noktaları oldukça önemsediklerini vurgulayan Olpak, açıklamaların reel ekonomiyi sürdürülebilir şekilde canlandırmak için kararlılık mesajı verdiğini söyledi.

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Olpak, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak 2012 yılında hazırladığımız 'Orta Gelir Tuzağı' adlı raporumuzda vurguladığımız gibi, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği yapısal reformları ve uzun vadeli politikaları muhakkak gerçekleştirmesi gerekiyor. 2023 yılında kişi başına düşen gelirde 25 bin dolara, ihracatta ise 500 milyar dolara ulaşabilmemiz için mevcut teknoloji ve üretkenlik seviyemizi daha üst noktalara taşımaya, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını daha fazla teşvik etmeye, finansal araçlarımızı çeşitlendirmeye ve imalat sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya ihtiyacımız var. Bütün bunların yolu, hızlı ve son derece etkin bir karar alma mekanizmasının tesis edilebilmesinden geçiyor. Yeni yönetim sistemini bunun başarılabilmesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak iyileştirmelerin ülkedeki refah düzeyini sürdürülebilir şekilde artıracağını, organize sanayi bölgelerinin artmasının daha fazla üretim, üretimin daha fazla istihdam, gelişen ulaşım ağlarının da daha fazla ticaret demek olduğunu belirten Olpak, "Dolayısıyla birbirini destekleyen bu önemli atılımlar, hem hedeflerimize ulaşmamıza hem de ülkemizin refah seviyesini yukarıya çıkarmak adına çok önemli." dedi.

YENİLEME VE YİNELEME VURGUSU YAPMASI ÖNEMLİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da 21 Mayıs itibarıyla partili cumhurbaşkanı döneminin başladığını, 2019 itibarıyla tam olarak devreye girecek olan yeni sistem öncesinde Türkiye'nin ciddi atılımlara ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

Koca, ülke ekonomisine yön veren paydaşlarla iş dünyasının stratejik planlamalara önem vermesi gerektiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Önümüzdeki iki önemli hedefi etkili bir şekilde yakalamak için ileri adımlar atılması şarttı. 2019 ve 2023 hedeflerinin bu yenilikler çerçevesinde gerçekleşmesi için önemli atılımlara ve riskleri göze almaya ihtiyaç vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği iyi görerek hedefleri yenileme ve yineleme vurgusu yapması önemlidir. Belli 2023 ile ilgili bir kısım hedefler için vakit geç olabilir ancak motivasyon ve piyasaların psikolojisinin yönetimi stratejik değerde kıymetli."

Erdoğan'ın açıklamalarının toplumun yeniden harekete geçirilmesi anlamında altın değerinde olduğunu ifade eden Koca, "Diğer politik gelişmelerin de ekonomiyi desteklemesi halinde yeniden istenen seviyelere ulaşmak mümkün olacaktır." dedi.

2023 HEDEFLERİ YEGANE KILAVUZUMUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Erdoğan'ın Kongre'deki konuşmasının ekonominin tüm oyuncuları için hem bir hedef hem de sorumluluk arz ettiğini, Erdoğan'ın kararlılığının iş dünyası temsilcileri tarafından da paylaşılması gerektiğini söyledi.

Büyükekşi, "2023 yılına dair hedefler, sadece AK Parti'nin veya AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız için değil, tüm halkımız için refah ve huzur getirecek nitelikte. Biz, Türkiye'nin ihracatçıları olarak, üzerimize düşen sorumlulukların bilinci ile hareket ediyor, çalışmalarımızı 2023 stratejisi çerçevesinde şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmek, ihracatta 500 milyar dolar hedefini yakalayarak ticarette daha fazla söz sahibi olmak, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almak gibi hedefleri bulunduğunu anlatan Büyükekşi, devamla şunları kaydetti:

"Ülkemizin geliştirdiği 2023 hedefleri TİM olarak tüm faaliyetlerimiz için yegane kılavuzumuz. Sadece üretim değil, yatırım, istihdam gibi konularda da ülkemizin en önemli oyuncuları olan ihracatçılarımız, ülkemizin dünyada hak ettiği konuma gelebilmesi için canla başla çalışmaya devam edecek. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma ile birlikte ülke olarak gerek üretimde gerekse de ihracatta yüksek katma değer yaratarak kişi başı gelirimizi 25 bin dolar düzeyine çıkarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Mehmet Büyükekşi, son aylarda bir bir devreye alınan teşvik ve yatırım destek paketlerinin reel ekonomi için yeni ufukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Büyükekşi, hükümetin sunduğu yeni teşvik ve desteklerle yatırımlarını katlayacaklarını, dünyaya teknoloji üreten bir ülke olarak cari açık problemini çözeceklerini, böylelikle iş gücüne her yıl katılan ortalama 1 milyon insana daha fazla istihdam yaratarak işsizlik oranlarını daha aşağıya çekeceklerini kaydetti.