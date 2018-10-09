İş dünyasından 'Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerinden açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Topyekun mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi. Programı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Programa esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz. Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğal gaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşüreceğinden birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının önünü açacak. Bu indirimler enflasyonun düşmesine çok büyük katkı sağlayacak."

'ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE PROGRAMI'NI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı desteklediklerini belirterek, "81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekun bir iktisadi mücadele başladığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan Albayrak öncülüğünde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı makroekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi yükseltmekte, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk özel sektörü olarak, devletle birlikte topyekun bir duruş sergileyeceklerinin ve ellerini taşın altına koyacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede TOBB, odalar ve borsalarıyla, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikrarlı büyüme sürecine gireceğiz."

“TÜM PAYDAŞLARIN EL ELE MÜCADELESİ ENFLASYONA KARŞI SET OLUŞTURACAKTIR”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Ülke olarak bugün ekonomik alanda en kararlı şekilde yapmamız gereken mücadele, enflasyona karşı olmalıdır. Çünkü temeli olan ve anlaşılabilir maliyet baskılarının çok ötesinde; âdeta bir fırsat istismarına dönüşebilecek fiyat hareketleri, enflasyonist sürecin tetiklenmesinde çok olumsuz bir katkı faktörüdür.

Öte yandan üretime dayalı bir ekonomiye odaklanmanın mücadelesini verdiğimiz bir dönemde enflasyonun yükselişe geçmesi, toplumsal refahımız için ulvi gördüğümüz bu mücadeleyi sekteye uğratacaktır.

Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları; başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde set oluşturacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” bu sorunla birlikte mücadeleyi içermesi açısından önemli. Enflasyonla mücadelede başarıya giden yolda tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz ve üretim hayatımız için destekliyoruz.”

“PROGRAM REEL SEKTÖRÜN ARTAN MALİYET ENFLASYONUNA KARŞI KALICI ÇÖZÜMLER GETİRİYOR”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile ilgili olarak, “Alınan önlemleri, fiyatlar üzerindeki spekülatif ataklara karşı güven çıpası olarak görüyorum. Program reel sektörün artan maliyet enflasyonuna karşı kalıcı çözümler getiriyor.” dedi.

Programın özellikle gıda enflasyonu ve KDV iadeleri gibi ekonomideki kronik sıkıntılara karşı kalıcı çözümler getirdiğini belirten Avdagiç; “Bunu memnuniyet verici buluyoruz. Bu program ile piyasadaki çarpıtılmış algı ve yükseliş beklentisinin önüne set çekilmiş oldu. Öngörülebilirlik arttı. Gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmemizde bu adımlar çok önemli.” diye konuştu.

Şuanda yeni bir fiyat dengesi kurulduğuna da değinen Avdagiç; “Programda yer alan önlemlerin hayata geçmesiyle talep ve arz yeniden makul bir fiyat seviyesinde buluşacak. Ayrıca kurdaki geri çekilme devam ettikçe bu fiyatlamaya da yansıyacak.” dedi.

Fiyat istikrarı sağlamanın toplumun tamamının görevi olduğunu belirten Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız son yaşanan gelişmeleri ekonomik saldırı olarak niteledi. Dolayısıyla ekonomik saldırının olduğu yerde milli bir seferberliğin olması zorunludur. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı da milli seferberliğin temel taşıdır. Zira hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yılsonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler. Biz de İstanbul İş dünyası olarak Enflasyonla Mücadele Seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz.” dedi.