İş dünyası vizelerin askıya alınmasını değerlendirdi

İş dünyası yöneticileri, ABD'nin Türkiye'den vize hizmetlerini askıya almasını ve Türkiye'nin buna verdiği vize misillemesini değerlendirdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, iki müttefik ülke arasında böyle bir şeyin yaşanmasını anlamakta güçlük çektiklerini belirterek, ABD tarafında art niyetler olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

ABD'ye hitaben "Sen bir taraftan terör örgütlerine destek ver, diğer taraftan Türk vatandaşlarını kendi ülkende tutukla; burada bir kişi tutuklandığında da böyle bir girişim yap" diyen Zorlu, bütün Türkiye'nin anlamakta zorluk çektiği bu durumu yine de diplomatik yollarla çözmenin yararı olduğunu söyledi.

''PİYASALAR ZAMANLA SAKİNLEŞME SÜRECİNE GİRER''

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da şu anda temkinli şekilde olayları izlemek durumunda olduklarını belirterek, ABD'nin özel sektörünün Türkiye'de, Türkiye'deki bazı kuruluşların da ABD'de yatırımları bulunduğunu hatırlattı.

##$HABER_1441182$##

Kibar, "Piyasalar panikle anlık reaksiyon veriyor ama yaşama anlık reaksiyonla gitmiyor. Biraz zaman geçtikçe, konunun detayları anlaşıldıkça daha sakinleşme sürecine girecektir." dedi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise "Siyasi olarak bir şey söyleyemem ama ekonomik olarak çok da olumlu etkisi olmayacağını öngörüyorum. Piyasalarda olayın ilk gününde böyle hareketlerin olması normal. Sonra oturur." yorumunu yaptı.

''AMAÇ TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERMEK''

Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, ABD'nin Türkiye'den vize hizmetini askıya almasının müttefikliğe ve hukuka yakışmayan bir davranış olduğunu bildirdi.

Bu kararın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmaların ve kalkışmanın izlerinin ABD büyükelçiliğinde çalışan kişilere doğru yaklaşınca gözdağı vermek amacıyla alındığını savunan Bolat, "Bunu büyükelçilik düzeyinde tebliğ ederek henüz işi devletler düzeyinde bir gerilime taşımadılar ama bir gözdağı amacı taşığı ortada. Buna karşılık Türkiye büyükelçiliği de aynı şekilde karşılık verdi. Türkiye burada tezinde elbette haklıdır." diye konuştu.

Ömer Bolat, söz konusu gelişmenin ekonomi alanındaki yansımalarına ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) ile son 2 yıldır, özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zaten çok gergin ilişkilerimiz vardı ama iş dünyası kendi yolunu buldu ve Türkiye'nin ilişkileri sürüyor, firmalar çalışmaya devam ediyor. Mali piyasalar geçici olarak olumsuz etkilenebilir ama o da kısa bir süre sonra olaylar sakinleşince kendi dengesini bulur." dedi.

Etiketler