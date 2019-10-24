İş dünyası faiz indiriminden memnun | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. İş dünyası yapılan faiz indirimini değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında aldığı kararların ardından piyasaların beklentisinin zaten faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indiriminin, iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerini oldukça memnun ettiğini bildirdi.

Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Kaan, “Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaan, bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ettiklerine işaret ederek, kamu ya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını beklediklerini aktardı.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 1,5’lik daralmada yatırımların yüzde 22,8 oranında azalmasının etkili olduğunu anımsatan Kaan, “Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz.” yorumunda bulundu.

“MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDEREK YATIRIMCIYI SAHAYA DAVET ETTİ”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da piyasada doğru şartlar oluştuğu müddetçe indirimlerin sürmesi gerektiğini belirterek, yatırımları felç eden yüksek faizlerin, uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu, yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girildiğini ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet ettiğini vurguladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün aldığı kararla, politika faizini, yüzde 16,50’den yüzde 14’e düşürdüğünü anımsatan Kopuz, “Hatırlarsanız temmuz ayında yapılan 4,25 puanlık indirim, 2015’ten beri yapılan ilk faiz indirimiydi ve bir dönüm noktası olmuştu. Etkilerinin kısa sürede piyasaya yansıdığını görmüştük. Ben de küresel koşullarda bozulma olmadıkça ve yurt içi genel fiyat seviyelerindeki ılımlı hareket devam ettikçe bu indirimin devamının mutlaka geleceğini belirtmiştim.” değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, geçen ay 3,25 puanlık bir indirim daha gerçekleştiğini ve faizlerin yüzde 16,50 seviyesine çekildiğini hatırlatarak, “Önden yüklemeli bu iki indirim sonrasında Merkez Bankamızdan bu ay da kayda değer bir faiz indirimi bekliyordum. Sonuçta verilen karar da bu doğrultuda oldu.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken her zaman Türkiye’nin, dolayısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çeken Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu.

“Reel sektörümüz, faiz mengenesinde zor duruma düşerse bundan kimse kazançlı çıkmaz. Bu yüzden iş dünyası olarak son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerini son derece olumlu karşılıyoruz. Üretici önünü göremezse, faiz yükünün altında ezilirse yatırım yapamaz. Üretim sektörü uygun finansmana erişemezse yatırımını bekletir. Biz büyümek istiyorsak, yatırımcıyı sahaya çekmeliyiz. Merkez Bankası güçlü faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet etmiştir. Yüksek faizlerin yatırımları felç etmesi uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu oldu. Yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girilmiştir.”

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞİYOR

Dünya Bankası tarafından bugün açıklanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ni (Doing Business 2020) de değerlendiren Kopuz, faiz indirimlerinin önemini yıllardır vurguladıkları ve üzerinde çalıştıkları “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” hususundan bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti.

Kopuz, çalışmalarımız neticesinde, iki yıl evvel 60’ıncı sırada olduğumuz İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, geçtiğimiz yıl 43’üncü sıraya yükseldiğimizi anımsatarak, “Bu yıl, 10 basamak daha yükselerek tarihimizde ilk kez 33. sıraya yerleştik. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Daha gidilecek yolumuz var. Hükümetimizin bu doğrultuda yeni reformlar gerçekleştireceğini ve ülkemizi cazibe merkezi haline getirme yolunda çalışmalarını sürdüreceğine inancımız tam. Bu vesileyle, İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarını canla başla yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığının önderliğindeki tüm bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasına şükranlarımı sunuyorum.” yorumunda bulundu.

"REEL SEKTÖRÜN YATIRIM UFKU GENİŞLETTİLDİ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indiriminin, reel sektörün yatırım ufkunu genişlettiğini belirtti.

4 ayda 1.000 puanlık faiz indiriminin memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Merkez Bankası, bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve eylül verisinin yüzde 9,26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da, tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIM, İSTİHDAM, İHRACAT VE BÜYÜMEYE YÖNELİK POZİTİF BİR YIL BİZLERİ BEKLİYOR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracat için belirleyici etkenlerden birinin de düşük faiz oranları olduğuna işaret ederek, "Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sürdürülebilirliği ve artış rekorlarını sürdürmesi, çok daha ileri seviyelerde sıçramalara imza atabilmesi adına yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, temmuz ayında 425 baz puan, eylül ayında ise 325 baz puanlık indirimlerinin ardından son olarak bugün açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirim kararıyla toplamda 1.000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 14 seviyelerine çektiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti: "Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat altyapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki önemli engellerden birisi de, atılan faiz indirim adımlarıyla, deyim yerinde ise ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor."

"TCMB, CESUR DAVRANMAYA DEVAM ETTİ"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise TCMB'nin cesur davranmaya devam ettiğini belirterek, PPK’nın faiz kararının, hızlı düşüşün devamı şeklinde olduğunu, bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ettiklerini aktardı.

Danışman, çok ciddi risklerin içinde yer aldığı, sınır ötesi harekatın sürdüğü, küresel güç merkezleriyle sıkı müzakerelerin devam ettiği ve risklerin bir hayli yükseldiği bir atmosferde böyle bir kararın gerçekten ciddi bir karar olduğuna işaret ederek, karar sonrası piyasalarda kayda değer bir hareketliliğin olmamasının, risklerin önceden satın alındığı ve kararın önemli bir hesaba dayandırıldığı hissiyatı verdiğini kaydetti.

ABD ile devam eden müzakereler ve yaptırımların kaldırılması kararının aynı vakitlere denk gelmesinin de son derece olumlu etkiler oluşturduğunu belirten Danışman, "Yeni bir bekleme süresi olan 150 saat meselesi, hiç şüphesiz yine bir piyasa dinamiği potansiyeli taşımaktadır. Ancak birincinin sükunetle aşılmış olması bunun da aynı şekilde sonuçlanacağının göstergesi kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Danışman, bunun sonucunda bölgede meydana gelecek bir barış havası ve sorunun çözüm istikametinde oluşacak beklentinin ekonominin de yeniden harekete geçmesini tetikleyeceğine inandığını kaydetti.

Faiz ve döviz risklerinin minimize olmasının yatırımcıyı yeniden iştahlandıracağına inandığını aktaran Danışman, "TCMB politika faizi artık yüzde 14'tür. Umarız bu tempo ile herhangi bir engelle karşılaşmadan tek haneli rakamlara yeniden indirebiliriz. Kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

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